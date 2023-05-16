全球外儲佔比 美元恐跌穿50%

料10年後迎多元國際貨幣系統 企業宜盡早習慣 全球去美元化趨勢沒有停止，大華銀行發表報告表示，以目前各國減少使用美元的速度計算，不出5至10年，美元作為國際儲備貨幣的佔比，將由目前的58%跌穿50%的心理關口。該行並警告，一旦美國政府債務上限問題未能妥善處理，即使是短暫的債務違約或再次被下調信用評級，都成為去美元化的催化劑，呼籲各商業機構應盡早習慣使用非美貨幣去營運。

從國際貨幣基金組織（IMF）的數據可看到，美元作為國際儲備貨幣的佔比不斷下降，由2001年的高位佔73%，跌至2018年的63%，進一步縮減至新冠疫情以後最近的58%。

屢作金融制裁損市場信心 大華銀行指出，由於美國政府近年來使用的多項金融制裁行動，包括凍結俄羅斯央行近一半的外匯儲備，及將俄國剔出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）系統等，都令愈來愈多人對持有美元警戒起來。同時，以美元為中心的國際金融體系潛藏不少問題，例如美元貶值對美國政府的赤字和銀行救助融資有利，而非對其他持有國有利。另外，美國自去年3月以來的大規模加息，也令多國陷入借貸成本高昂的窘局。

故不難理解，各中央銀行、企業和投資者尋求減少對美元的依賴。例如去年2月俄烏戰爭之前，俄羅斯的主權財富基金就着手將其美債持有量削減至近乎零。中國亦將美債持有量從高峰期2011年的1.31萬億美元降至近期的8,500億美元。國家外匯管理局亦指出，人民幣在中國跨境收支中的使用呈現升勢，在今年3月達到48.4%的歷史新高，首次超過美元的46.7%。

亞洲方面，該行指出，東盟國家彼此之間，以及與主要貿易夥伴中國建立了以各自雙邊貨幣支付安排，相信隨着更多國家加入這一股潮流，非美貨幣的區域互通會繼續取得進展。

該行坦言，美元現時仍是國際主要交易貨幣，但10年或20年之後，有機會出現另一種貨幣作為美元以外的選擇，世界或會迎來「多元國際貨幣系統」的有趣局面。因此，企業應盡早了解並準備在其業務營運中更多地使用非美貨幣，包括風險管理、對沖策略等重要組成部分，才是符合企業的利益。

專家：改變聯匯弊大於利 至於港元在全球去美元化之下應何去何從？澳新銀行（ANZ）中國首席經濟學家楊宇霆在其研究報告指出，香港在將內地資產以國際貨幣的形式對外展示扮演着重要角色，例如在內地與貿易夥伴之間起金融循環的作用。況且將港元改與人民幣掛鈎不會為內地的發展增加價值，因為已經有離岸人民幣市場。相反，在穩固的金融基礎設施和可自由兌換的匯率制度作為後盾之下，港元仍會是儲備貨幣的一員。

例如以流通量計，根據香港金融管理局的一項研究，即使在20年前，也有高達20%的港元現金存放於香港境外。國際清算銀行也指出，2022年港元的每日成交額為1,940億美元，是全球排名第9多的貨幣。

所以他直言，穩定大於一切，雖然在近期的美國銀行危機之下，愈來愈多人都對美元的長期展望感到憂慮，惟美元目前仍是國際貨幣的基準，港元不應像新興市場貨幣或加密貨幣般出現大的波動，而不必要地改變聯繫匯率，將會是弊大於利。

中國跨境支付和收款 美元儲備貨幣佔比降