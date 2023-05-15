宏觀視野：新興市場銀行風險可控

近期環球市場已從影響歐美部分銀行的流動性危機開始復常。雖然自銀行倒閉危機發展至今，投資情緒已有所恢復，但仍須密切關注可能改變整體前景的進展，特別是可能外溢至新興市場的風險。

新興亞洲股市在第一季向好，偏重科技的台灣地區和南韓雙雙收益上升。在重開邊境、明確監管和重視刺激內需等激發投資情緒的帶動下，中國股市也在首季做好。由於消費放緩和已發展市場個別銀行的流動性危機存在蔓延風險，令印度股市承壓。

通脹是大部分國家的熱點話題，其中巴西和秘魯下調今年的經濟增長預測。加息對消費的影響可能拖累巴西的增長，而秘魯的疲態主要源於國內的動盪。

墨西哥是該地區表現最為出色的國家，其央行官員保證即將收緊貨幣政策。歐洲、中東和非洲地區的新興市場股市普遍下滑。卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋的央行分別加息，但石油價格的回升提振了沙特市場的股票。缺電和生活成本上漲影響南非，而土耳其的地震引發了投資者拋售當地股票，導致交易出現歷史性暫停。

資本水平監管相對嚴格 新興市場對其銀行的嚴格監管，體現於財務狀況上充沛的盈餘資本。例如在中國、印度及巴西的銀行一般高於一級資本要求約3至6個百分點，持有的資本水平也高於《巴塞爾協定三》的最低資本要求。

現時在投資方面的調整程序，強調了企業收益的彈性和可持續性，所設定的投資組合中，偏向於商業模式穩健、金融產品在其相應市場的滲透率不斷提高的本地領先銀行，也將繼續關注能形成具有吸引力的投資機會的長遠結構化趨勢，包括數碼化、城鎮化和消費。

除了表現優越的大型銀行外，也偏向於科技賦能公司，例如半導體、訊息技術服務、電池和可再生能源相關的公司。這些公司從顛覆、數碼化和新能源趨勢中獲益。

富蘭克林鄧普頓