板塊分析：增長股浮現投資價值

隨着美國聯儲局的政策緊縮效果開始顯現，這次加息周期有望暫時告一段落。政策收緊推升利率，股票評價相對受壓，尤其是增長股，市場預期今年可能暫停加息，甚至有機會掉頭減息，對增長股有非常正面的影響，其中人工智能（AI）等具創新趨勢的企業，更是值得中長期布局。

企業盈利處觸底階段 目前標普500企業及增長股的市盈率均較疫情之前為低，縱使投資價值提高，但投資者的擔憂情緒仍然較高，對今年展望相對保守，現在市場已開始預期聯儲局將暫停加息，甚至減息，在企業盈利觸底階段，具增長潛力的企業又再浮現投資價值。

針對近來聊天機械人ChatGPT的熱潮，以及生成式AI的發展趨勢，可見AI的發展將會快速滲入不同行業，並且也是一個長期趨勢，預期會有愈來愈多場景及機會能夠使用AI技術。ChatGPT是屬於AI領域其中一個部分，是需要依靠訓練及數據累積來進行學習，有關發展與過去5年比較，目前機器學習已經以倍數式速度發展，與基礎設施、計算、儲存及數據中心等也成為值得長期布局的領域。

AI相關產業大有商機 聯儲局在5月加息後，會後聲明向全球金融市場暗示有望停止加息，可趁美國宣布暫停加息之前，提早適當逢低部署AI、半導體及電動車等科技題材，以掌握美國貨幣政策再度結束緊縮的投資機會，相信在減息前，布局AI相關題材可迎來未來不錯的上升契機。

隨着ChatGPT的快速爆紅，AI投資主題成為亮點，很多受惠於ChatGPT主題的股份都持續上揚，如微軟等。未來與AI相關產業的投資商機也將不斷增加，市場預估今年全球AI基金將受惠大量資金湧入，未來將有更多資金流入AI產業。投資者需注意，當美國暫停加息甚至減息，科技股將會有明顯持續向上的勢頭，預料AI相關基金更是焦點，往後的升勢可以預期。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊