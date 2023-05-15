舖位租賃縮30% 核心區空置升

長假期效應影響下，本港商舖租務交投偏軟，舖位空置率亦增加。一份代理報告指出，4月舖位市場租賃交投量及總額都較3月少逾三成，同時，4個核心購物區的舖位空置率按月亦回升。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，據該行最新資料，4月市場共錄得約377宗商舖租賃成交，涉及總金額約4,566.54萬元，分別較3月減少約31.2%與31.9%。而比較去年同期，整體成交金額上升約23.7%，宗數則相若。

上月4個核心區商舖空置率回升，中環及灣仔最新舖位空置率約13.21%及約13.06%，兩區按月分別上升約0.1個百分點及約0.03個百分點。至於尖沙咀舖位空置率約11.53%，按月高約0.06個百分點，旺角錄約9.12%，較3月上升約0.02個百分點。銅鑼灣空置率則約6.34%，按月不變。

他分析，宏觀市場氣氛絕對比去年大幅改善，而政府派發消費券，零售及餐飲市道明顯好轉，預測下半年商舖租賃市場將持續熾熱，料會出現價量齊升趨勢。

甲廈售價年內漲6.6% 此外，美聯工商舖發表的《商廈快訊》指，4月分散業權甲級商廈售價及租金，分別按月升約3.2%及約0.3%。而今年甲廈售價已經累積上升約6.6%。上月整體甲廈空置率約10.3%，按月跌約0.1個百分點。