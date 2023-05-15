拍賣消息：屯廣銀主盤低三成推拍

本周拍賣場有多項細價物業推售，個別銀主盤更在開拍前減價。其中，屯門市廣場三房同類單位開價調低80萬元，以410萬元推拍，呎價僅約7,824元，較銀行估價低約29.3%。

忠誠拍賣本周三將推出約23項物業，全屬銀主盤，部分單位在拍賣前已減價。上述單位為7座低層F室，實用面積約525方呎，個別銀行網上估價約580萬元，現時開價低約170萬元。

同場推拍的西貢西徑雙號地下連花園，實用面積約694方呎，最新開拍價320萬元，較原先開價減約70萬元或約17.9%，呎價約4,611元。大埔悠然山莊C1層3個車位，開價亦由300萬元減至250萬元。

海濱花園開價530萬 環亞物業拍賣明日亦將推出約54項物業，當中，荃灣海濱花園9座中低層E室業主盤，實用面積約665方呎，開價530萬元，呎價僅約7,970元。單位個別銀行網上估價約794萬元，現時開價低約264萬元或約33.2%。該行指單位於2001年曾發生事故。

同場推拍兩項市區連天台住宅，其中，旺角通菜街35A號連天台業主盤，單位實用面積約382方呎，連租約開拍價230萬元，呎價約6,021元。另一項為鰂魚涌太明樓連天台銀主盤，實用面積約408方呎，天台面積約229方呎，推拍價450萬元，呎價約11,029元。