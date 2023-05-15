二手疲弱：藍籌盤周末僅6單 新都城損手

加息打亂市民置業部署，樓市注意力亦集中在新盤，二手交投續於低位徘徊。10大屋苑於過去周六、日只有6宗成交，期內將軍澳新都城有業主蝕讓沽貨離場。

中原指，相比對上一個周末只有兩宗交投，過去兩日成交已有改善，但仍屬於個位數字。期間有多個屋苑未聞交投，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、沙田第一城及東涌映灣園均未能發市。

部分指標屋苑錄損手買賣，中原伍錦基表示，上述新都城3期2座高層B室，實用面積約406方呎，開價約700萬元，減至688萬元成交，呎價約16,946元。原業主持貨4年帳面虧損約28萬元，貶值約3.9%。

美孚兩房明賺實蝕 至於荔枝角美孚新邨過去兩日錄兩宗成交，已是最活躍屋苑之一，包括一宗蝕使費個案。美聯吳志輝表示，屋苑3期百老匯街84號高層C室兩房戶，實用面積約544方呎，累減160萬元，以670萬元售出，呎價約12,316元。原業主買入近6年後售出，帳面只賺兩萬元，料明賺實蝕離場。

其他屋苑也有同類成交，祥益謝利官稱，天水圍栢慧豪園6座高層E室，實用面積約498方呎，以569萬元易手，呎價約11,426元。據了解，原業主於2019年持貨至今帳面獲利約19萬元或約3.5%，扣除釐印費及佣金料錄虧損。