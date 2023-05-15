新盤半月525刁 增一成

該項目第2B期首輪賣樓即日沽清以價單形式發售的160伙，並於當晚加推價單第3號合共206伙。集團副董事總經理雷霆表示，新價單折實平均呎價約16,482元，屬原價加推，而即將展開的次輪賣樓，其中185伙以價單形式發售，餘下20伙則招標推出。他續稱，連同項目第2A期，兩期已累售超過500伙，並計劃緊接於本月底推售屯門兆康NOVO LAND第2A期。

新地代理總經理胡致遠指出，University Hill第2B期首輪銷售大手時段共售出20伙，最大額成交為有買家以約1,900萬元購入兩伙。至於最新價單折實價由327.77萬至1,409.46萬元，而緊接第二輪以價單形式推出的的單位，折實售價由332.55萬至935.75萬元，呎價約13,852至19,350元。項目將於明日截收買樓意向登記，並在周三抽籤。

天瀧累沽11戶套4.5億 受上述項目熱銷帶動，過去周六、日市場錄逾170宗新盤買賣，較上一個周末的約21宗明顯增加。

瑜一‧天海擬日內加推 而緊接下半月發售的華懋集團何文田站瑜一‧天海，示範單位人流亦見理想，集團銷售總監封海倫表示，截至昨午已有逾8,000人次參觀。樓盤上周公布首張單位90伙，已錄超額認購，考慮日內加推單位。

當該盤準備發售之際，項目第IC期昨再錄成交，項目5B座25樓D室，兩房開放式廚房戶型，實用面積466方呎，成交價1,445.31萬元，呎價約31,015元。瑜一第IC期目前累售170伙，連同第IB期已沽出350伙，套現逾60億元。