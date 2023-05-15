●德國體育用品巨頭Adidas去年與美國饒舌歌手Ye（前稱Kanye West）「割席」，為解決雙方中斷合作後遺留的大批Yeezy系列庫存，公司恐怕要與對方「重修舊好」，事關行政總裁古爾登在股東會直言把這批庫存燒毀非良策，或計劃出售相關庫存，但計劃細節還未敲定。