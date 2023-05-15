產經

簡訊一覽

●浙商銀行(02016)公布，由旅行者汽車集團持有的6.33%該行A股股份，已於「京東網」司法拍賣網絡平台公開拍賣，有關股份被中國太平(00966)旗下太平人壽保險投得，成交價為30.06億元（人民幣‧下同），或意味每股作價比該行A股上周五收市價3.26元折讓31.53%。
●維達國際(03331)上月底交代瑞典大股東Essity有意對所持51.59%維達股份等進行策略檢視之後，外媒指，維達第二大股東兼主席李朝旺控制的富安國際有意接貨。不過，維達昨澄清，並無接獲Essity策略檢視的任何最新訊息。
●合景泰富(01813)公布，正與潛在候選人討論擔任財務顧問的角色，以評估集團資本架構、流動資金等，盡快為所有持份者達成最佳的解決方案，並已就此委聘盛德律師事務所作為其法律顧問。集團一直與其顧問緊密合作，為制訂當前境外債務狀況的全面解決方案作準備。目前為止，該企因未能按時於強制贖回日，贖回一筆明年到期的優先票據部分本金及其利息，涉逾1.19億美元，並構成違約。
●德國體育用品巨頭Adidas去年與美國饒舌歌手Ye（前稱Kanye West）「割席」，為解決雙方中斷合作後遺留的大批Yeezy系列庫存，公司恐怕要與對方「重修舊好」，事關行政總裁古爾登在股東會直言把這批庫存燒毀非良策，或計劃出售相關庫存，但計劃細節還未敲定。
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