家居保或理賠停電損失

有保險業界人士認為，雖然部分保障範圍無特別例明停電，但由於屬於意外情況，一般情況下保險公司會保障因停電或設備故障，導致受保人於受保家居內的家用冰箱或雪櫃內的食物意外損失或損壞，惟須注意索償要求，詳情要留意保單文件。

蘇黎世新增綠色生活保障 蘇黎世保險（香港）一般保險業務行政總裁秦展提醒，客戶在投保時，須仔細閱讀保單文件，清楚了解保障範圍及每宗索償的自負額，並保留家居物品的購買單據及於物品捐毀後拍攝照片，以便作日後索償之輔證。

該企日前宣布推出分別針對住戶和業主的家居保險計劃，均設有綠色生活保障項目，涵蓋電動車充電設施引致的意外之相關法律責任，以及回收與轉介服務。若客戶同一家居按年計有節省用電，則可獲贈50元電子購物禮券。

計劃可額外選購自選樓宇保障，包括提供太陽能相關系統維修費用保障，適用於選擇為村屋安裝太陽能發電系統的用戶。