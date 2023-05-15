通關效應 內地客港投保返疫前

香港與內地恢復正常通關，本地保險業趁勢搶攻疫後商機。有業界人士透露，隨着防疫限制解除，尤其是內地訪港旅客飆升帶動需求，今年第一季本港保險銷售數據明顯反彈，更有保險公司直言相關投保數字已返回疫情前。香港保險業聯會（保聯）認為，內地客鍾情於香港的長期保險產品，主因香港的保費相對合理、回報率較高和保障範圍較廣，更觀察到部分保險公司正增加人手，應付訪港旅客業務及需求。

AXA新業務價值雙位數增長 AXA安盛回應本報查詢時表示，主要受內地旅客相關的業務推動，今年首季錄得的新業務價值（NBV）增幅達雙位數，同時對下半年整體銷售前景感樂觀，特別是旅遊限制撤銷，及考慮到內地客戶過去3年累積的市場需求，相信未來業務增長動力仍然強勁。

該企認為，新冠疫情提高市場對個人保障的意識及需求，特別是醫療及危疾保障。市場調查發現，儲蓄保及投連險產品同樣受內地客戶歡迎。部分產品計劃所覆蓋的海外國家地區、醫療網絡及客戶服務等，尤其適合經常出國旅遊或有家人常住海外的內地客戶。

立橋人壽行政總裁李滿能指，今年內地訪客來港投保數字見回升，基本上已回復至疫情前水平。該企亦就內地客戶來港投保作出相應的配套，包括在內地客到訪及住宿熱點開設財富管理中心，全年無休營業，方便他們到分行諮詢保險計劃及投保。該企旗下理財產品較受內地客戶歡迎，坦言內地保險計劃回報率與香港存在一定差距，加上香港保單提供多元貨幣的保險選擇，產品設計及年期亦趨多元化，故深受客戶歡迎。

渣打五一假保單銷量升40% 除險企之外，內地客亦湧向銀行投保。渣打香港稱，通關後愈來愈多內地客戶親臨分行與客戶經理見面，了解各類理財產品，當中不少客戶會選購多元貨幣儲蓄保險。該行個人、私人及中小企業銀行部零售網絡主管羅倩兒指，在剛過去的五一長假中，內地客增長勢頭持續，尤其是需要面對面銷售的保險產品特別受惠，帶動5月首周查詢及保單銷售數量均按月上升四成。

高淨值的內地客戶亦見增長，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，近年高資產淨值客戶愈來愈關注自身及家庭的保障，尤其重視財富傳承及財富增值。在通關因素帶動下，首季資產淨值達800萬元或以上的「私人財富」客戶中，新投保傳承類保障產品的跨境客人數及新做保費均按年飆逾7倍。

受新冠疫情影響，保監局於2020年初推出臨時便利措施，助因疫情不便親身銷售期間，容許以非面對面方式分銷特定的保障型保險產品；該計劃已去上月底取消。保聯指，保監局一直鼓勵業界在保持審慎監管和保障投保人利益的原則下，使用數碼分銷渠道。近日當局亦提醒內地潛在投保者，應直接向授權保險公司支付保費，更不要向無牌銷售保險人士接洽等。

內地客新做保單大增