睇準新界發展潛力優厚

為應付業務發展需求，發展商會積極通過不同途徑，增加土地儲備。相比起配套成熟的市區，新界區的發展潛力更優厚，既是兵家必爭之地，也是泛海集團瞄準地區之一。

透過不同渠道增土儲 關堡林表示，集團會透過不同渠道增加土地儲備，除了向私人業主收購用地之外，市區項目主要會向政府競投土地，而新界項目則會視乎當區的實際規劃和潛質而吸納地皮，取決條件之一是區內配套比較成熟，交通方便則是其中一個重要因素。以北部都會區為例，由於屬於新發展區，交通規劃相對完善，故集團旗下有不少發展項目坐落區內。

發展未設限 或組財團 該集團發展的項目由上車盤至豪宅樓盤都有，故未有對發展住宅項目的類別設限。關堡林指，無論豪宅土地及中小型單位用地都會考慮，「各類土地都會留意，只要有錢賺就得，是比較市儈」，亦不排除與其他公司合組財團，共同開發新項目。不過，現階段而言，由於新界土地供應較多，故集團會優先考慮該區地皮，但強調不會放棄發展市區項目。

事實上，該集團的年報顯示，現時在香港至少擁有3幅土地儲備，總樓面面積約162萬方呎，全部位於新界區。其中，正商討補地價的古洞地皮佔逾94萬方呎。其餘兩幅分別位於屯門藍地及西貢沙下。