泛海料樓價今年升5%

洪水橋盤待批預售樓花 位於元朗西南的洪水橋/廈村新發展區，是北部都會區發展策略的重要一環。關堡林接受本報訪問時表示，政府牽頭下，該區即將大變天，蛻變成新界北核心商務區，集經濟、就業及娛樂於一身。

他續指，旗下獨資發展的洪水橋商住項目正正配合區內發展，提供約1,025個住宅單位，現時仍然等待批出預售樓花同意書，獲批後將隨即推出市場，他形容，「可謂萬事俱備，只欠東風。」

為迎合區內分支家庭及換樓客需求，項目供應以中小型單位為主。關堡林稱，樓盤提供的戶型涵蓋一房至三房，主打的兩房戶型佔整體逾七成。單位實用面積由逾300至約500方呎，大部分單位將設開放式廚房，相信可以吸納屯門、天水圍及元朗等客源。雖然該盤暫時未有定價，但會參考同類條件的大型屋苑及市場情況開價。

冀將樓盤打造中小豪宅 他亦侃侃而談樓盤的發展歷史，可追溯至1997年購入地皮開始，輾轉多時作申請規劃及補地價程序，總投資額約50億元。作為集團籌備多年而成的作品，發展商對樓盤的設計及規劃都一絲不苟。關表示，會沿用過往參與旗下豪宅項目的英國建築師團隊，項目的園林設計亦添加外國元素，「希望可以將中小型樓盤，變成中小型豪宅，讓買家體會到物有所值」。

其他配套方面，樓盤同時設有商舖及住客會所。他亦指出，樓盤距離洪水橋輕鐵站只有約1.5分鐘步程，而前往擬建的港鐵洪水橋站亦只需要約3分鐘車程，交通便捷。據悉，項目由5座樓高約12層的住宅大樓組成，目前建築進度理想，已興建到6至9樓，預計關鍵日期為2025年6月。

古洞北項目涉逾2500伙 至於集團旗下其他部署推售的樓盤，包括西半山寶珊道23號項目，以超級豪宅為定位，現時正進行內部裝修及籌備現樓示範單位，預計不久後可推出市場。而古洞北項目估計可提供逾2,500個單位。

自通關後，市場氣氛得以改善。關認為，樓市於過去數年已積存了一定購買力，加上今年首季本地生產總值（GDP）錄得按年約2.7%增長，相信隨着經濟逐步復甦，會帶動樓市向好發展。儘管美國連番加息，惟加息對市場造成的心理影響大於實際影響，而且香港地小人多為不爭事實，住宅供應追不上需求，故樓價硬淨。

他又指，「高端人才輸入計劃」將為樓市帶來新的購買力，預計中小型單位全年樓價有約5%的平穩升幅。他對豪宅市場亦看高一線，估計今年豪宅的樓價有約5至10%升幅。

關堡林認為，通關復常為本港樓市帶來樂觀前景。 關堡林對樓市看法 洪安里1號項目鄰近洪水橋輕鐵站。 泛海國際集團籌備推售的項目