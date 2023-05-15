去美元加劇 金磚之父：地位難撼動

要數近幾年全球貿易的大趨勢，除了逆全球化之外，去美元化也是相當受關注的議題。自俄烏戰爭爆發後，以美國為首的西方勢力用貨幣作為武器，在經濟及貿易上孤立俄羅斯，做法亦令其他勢力警覺。

近期「金磚五國」推進本幣貿易協議，試圖擺脫美元的影響力。然而，有「金磚之父」之稱的經濟學家奧尼爾卻潑冷水，直言在「找到可靠的美元替代品之前」，美元的地位仍難以撼動。

奧尼爾是最早提出「金磚國家」概念（最初為巴西、俄羅斯、印度及中國，其後亦將南非加入）的經濟學家，他是高盛資產管理的前主席，亦曾在英國財政部任職。他在此前曾經提到，金磚國家只要持續「擴容」，把其他新興國家納入，就可以形成一個更公平、多元貨幣的全球體系。

中國須撤資本管制 惟他的提議目前也僅僅是「提議」，假如從各方因素考慮，當前美元地位仍未受到真正威脅。他解釋指，若要實現這一願景，首先中國與印度這兩個經常針鋒相對的大國應該要合作，中國應該邀請印度共同設計及推進「一帶一路」倡議，才能夠真正實現更強大和持久的貢獻，否則這仍將是一個狹隘的「中國倡議」。

更重要的是，任何金磚國家成員如果想對美元構成實際的挑戰，那就必須允許國內外的資產持有人及投資者，在任何時候自行決定購買或出售以其貨幣計價的資產，這意味着不能存在中國那樣的資本管制。