富銀：美大搞制裁料無礙經濟

美國作為逆全球化的推手，近年經常把貿易及貨幣「武器化」，透過各式手段制裁與之為敵的勢力。美國之所以能夠如此霸道，皆因其未曾承受過由經濟層面的反噬，行事自然更加肆無忌憚。分析更指出，當前全球化逆轉的大潮流下，美國所受到的經濟影響實際上「微乎其微」。

唯一惡果或僅通脹微升 富國銀行此前發表了一系列研究報告，旨在探討持續的逆全球化對美國經濟的影響。研究結果指出，美國經濟根本不會受到任何重大的衝擊，亦很難改變經濟運行的規則，唯一值得商榷的「惡果」，只是通脹可能會比之前高「零點幾個百分點」。換言之，美國不會因為搞貿易戰而受到任何重大的經濟損失，有足夠的底氣繼續搞貿易、金融制裁。

GDP表現取決國內因素 報告提到，美國與世界其他地區的貿易和投資流量已經見頂，以佔名義國內生產總值（GDP）百分比計，美國對外直接投資（FDI）的比例，已經從2007年的3.6%減半至2001年的1.8%，反映出「美國企業似乎已經對生產設施轉移至國外不感興趣」。富銀更指出，美國經濟表現主要取決於國內因素，即使流入美國的FDI減少可能會「有一些影響」，但根本不是大問題。

從經濟層面出發，富銀認為美國製造業回流的趨勢會帶來一些好處，比如未來數年工廠相關的就業可能得到一些提振，惟商家亦多轉向資本密集度更高（即用更多機器取代人力）的生產方式。因此，即使全球化完全逆轉，美國的工業就業率也不太可能恢復到1979年時的歷史最高水平。