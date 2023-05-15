歐洲房企股本料須增逾1.5萬億

歐洲央行本月初加息0.25厘，即使該央行副行長德金多斯派「定心丸」稱加息已屆最後階段，但商業地產危機已蔓延至瑞典。花旗分析師認為，商業地產價值劇減引發房產合約違約的風險，房地產公司可能需要新增股本多達1,780億歐元（約1.52萬億港元）。

瑞典最大的商業地產公司之一SBB（Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB）信用評級於上周一遭國際評級標普狠劈至「垃圾級」級別。標普指，鑑於SBB流動性不佳，將其長期信用評級從「BBB-」降至「BB+」，更警告若該企無法在12個月內取得充裕資金，或進一步將其降級。

西歐商業地價值隨時跌40% 外界對SBB的憂慮非空穴來風，因SBB隨即於上周二宣布將推遲支付股息。不過，SBB在聲明中，將矛頭指向市場反應過大所致，使其無法按預期條款進行涉資約26億瑞典克朗（約2.52億美元）的配股發行，並指公司正尋求將派息日期推遲到明年股東會。該公司過去一周股價暴挫逾四成，正反映瑞典商業地產的困境。

與美國同行類似，瑞典地產業債台高築問題於去年引起關注，指今年將有100億美元的債務到期償還，到2026年底再融資需求約410億美元，故被視為歐洲地產業的「煤礦中的金絲雀」（即爆煲前的預兆），因該批債務大部分是短期的浮動利率債務，特別易受利率影響。花旗分析師Aaron Guy估算，西歐的商業地產資產價值可能會劇減多達40%，這可能會導致房企違反地產合約條款，且需新增股本多達1,780億歐元，或採取其他緩解措施。

更重要是，歐央行內部對加息是否已抵終點，實際尚未取得共識，德金多斯雖然樂觀預計未來數年歐元區不會出現經濟衰退，但不排除有更多加息，強調每次會議均會因應數據等再作決定。不過，歐洲審計院發表報告，直指歐央行銀行監管人員對銀行管理信貸風險時經常過於寬容，尤其對表現最差的銀行。