騰訊上季核心盈利看升26%

獲大行薦買 最牛睇520 受惠內地遊戲版號發放恢復正常、廣告業務復甦、微信短片分享功能「視頻號」貢獻增加，加上金融科技及企業服務重拾增長動力，券商估騰訊首季經調整純利介乎310億至372.65億元，按年增幅介乎21.35至45.87%，有機會重返2021年首季的331.18億元水平。

騰訊股價自今年1月盤中高位已累挫逾兩成，但仍獲高盛重申為中資互聯網行業首選股之一，有信心去年7月開始商業化的「視頻號」今年廣告收入或高達110億元，連同多款新遊戲準備推出及成本控制措施等，推動騰訊今年盈利加速增長30%。

高盛維持騰訊「買入」評級，但目標價略降至442港元。至於花旗、野村及美銀證券分別給予目標價520港元、510港元及496港元，均予「買入」評級。

聚焦阿里分拆業務指引 接力周四發布截至3月底止全年業績的阿里，券商預料受疫情及年初復甦不及預期拖累，全年非公認會計準則（non-GAAP）的經調整純利料介乎1,312.8億至1,391.17億元，按年跌3.74%至升2%；中位數為1,357.61億元，按年跌0.5%。市場除了關注管理層對行業復甦看法外，阿里3月底公布大型重組計劃後未來分拆業務的指引亦備受矚目。

暫時以富瑞看法「最牛」，予阿里目標價為214港元，維持「買入」評級。高盛亦重申阿里為「買入」首選股之一，目標價133港元，並相信市場低估阿里在淘寶及天貓的增長，又估阿里其他業務的虧損會快速收窄。