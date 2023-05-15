索羅斯狂掟美電動車股

Tesla

首季清倉Tesla 沽售75%Rivian持貨 華爾街大型投資銀行不斷警告美股將會大跌之際，各大型基金披露的13F持倉文件亦顯示，機構投資者正在大規模「執倉」，試圖力挽狂瀾。國際金融大鱷索羅斯旗下索羅斯基金管理（SFM），於上季徹底清倉美國電動車公司特斯拉（Tesla），並大幅減持其重注的電動車初創Rivian，似乎對外資電動車行業有保留。另邊廂，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）繼續押注新興市場之餘，卻透過轉倉減少了對中國的投資，更直接減持大型中概股如拼多多等。

索羅斯此前一度「老貓燒鬚」落錯注，包括在去第四季大舉做淡美股及美債，結果今年初股債齊升，白白錯失反彈浪潮。據SFM最新披露，其於截至3月底止一季內已反手降低美股淡倉，惟同時加注做淡高收益企業債（俗稱「垃圾債」）。

垃圾債認沽期權提高25% SFM於上季減持Invesco QQQ ETF（QQQ）的認沽期權，持倉合約數目按季減約34%。QQQ是一隻追蹤納斯達克100指數的交易所買賣基金（ETF），持有QQQ的認沽期權相當於做淡納指。同時，追蹤標指的道富標普500ETF（SPY）的認沽期權合約數目亦銳減47%；持倉對應價值由去年底1.43億美元，跌至8,187萬美元。反觀追蹤高收益債券表現的安碩iBoxx非投資級公司債（HYG）認沽期權數目則增25%。

總體而言，索羅斯對美股負面看法似乎略有改善，惟繼續看淡垃圾債。

板塊方面，深陷價格戰漩渦的電動車行業前景不明，此前一直是SFM重倉股的Rivian遭到拋售，繼去年第四季輕微減持後，上季大舉掟貨1,076.57萬股，即相當於持倉股數大跌75%，涉及減持金額（以3月底股價推算）為1.66億美元，惟SFM也買入了對應100萬股的正股Rivian認購期權；Tesla更被SFM全數清倉，除了20萬股正股（價值4,149.2萬美元）清零，去年第四季開倉的認購期權也告沽清。

另外，由「鱷王」達利奧（Ray Dalio）所創立的大型對沖基金橋水，即使已交棒他人掌舵，但亦貫徹其「講一套、做一套」的作風。

橋水減持黃金ETF中概股 橋水聯席投資總監Karen Karniol-Tambour不久前才說黃金「正處於牛市開端」，怎料13F文件卻顯示，該基金上季減持了28%的黃金ETF持倉數目，其持有的SPDR金ETF價值僅2.08億美元，佔美股總持倉比例不到1%。

達利奧作為長期的「美國懷疑論」，一直都主張美元霸權即將殞落，又大肆唱好黃金長期前景，但實戰交投往往只會「短炒」黃金。他過去多次唱好中國市場，惟在位時已減持不少在美上市的中概股，拼多多曾作為橋水最大的中概股持倉，上季也遭減持41%。

目前橋水的頭號美股持倉為安碩核心MSCI新興市場ETF（IEMG），上季持倉單位大增22%；持倉金額達8.71億美元，佔比5.32%。值得注意是，在增持IEMG的同時，橋水減持另一隻新興市場ETF即領航富時新興市場指數ETF（VWO），兩隻ETF持倉一增一減的金額數目相近，變相在「轉倉」。

有趣的是，IEMG與VWO的成分股相當接近，都是覆蓋一眾新興市場大型企業，最大分別在於前者「內地」相關股份的權重佔比較後者低約7個百分點。換言之，橋水在看好整體新興市場的同時，試圖減少對中國的敞口。

Rivian 本周環球財金焦點 索羅斯旗下基金進行大規模「執倉」。 道指今年走勢 華爾街投行普遍看淡美股後市。