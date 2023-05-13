新盤概況：HOLBORN料下月推現樓

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目已屆現樓，即日起安排對外開放現樓及會所，以供參觀。樓盤開售至今累沽136伙，成交價由543.9萬至約1,400萬元，套現約11億元，平均呎價約29,026元，部署下周二發售8伙開放式戶。

必嘉坊‧迎匯單日沽兩伙 該公司副總經理李菲茹稱，項目英式會所連園林佔地約1.2萬方呎，提供16項設施。至於最新開放的現樓單位包括A座31樓A1室，實用面積452方呎，兩房連儲物室間隔。客飯廳以長形開則，兩側分別設露台及工作平台。

同系的旺角利奧坊‧壹隅及上環CAINE HILL，亦落實下周二分別發售8伙及5伙，折實價由594.04萬元及669.3萬元起。北區高爾夫‧御苑單日連錄兩宗成交，共涉3,054.38萬元。系內紅磡必嘉坊‧迎匯單日亦錄兩宗成交，共涉1,173.6萬元。

University Hill 2B期今開售 市場關注的新界樓盤開售，新鴻基地產( 00016 )旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日上午起發售183伙，包括160伙以價單形式推，另外23伙招標。該盤日前已經截票，截收7,776張入票，以價單單位計，超額逾47倍。

瑜一•天海今收票 由華懋集團發展的何文田站的瑜一‧天海部署下周展開銷售，今日開始收票。同系列第1C期昨日售出第5B座19樓A室，實用面積656方呎三房戶，成交價2,023.73萬元，呎價約30,850元。

此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環昨錄得終止交易個案，1A座11樓A室四房單位，原本於2021年5月以4,068.2萬元成交，當時呎價約35,843元。單位於下周二重推。