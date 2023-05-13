息魔發功 二手樓全線冧價

將中賣平估價14% 元朗單幢盤7年低 加息影響浮現，業主擴大減幅，各大型屋苑、單幢樓以至豪宅近日都錄冧價成交。將軍澳中心兩房單位，減價至690萬元沽，低銀行估價近14%。即使以往最多人搶的細價樓，做價都創新低，元朗建輝大廈低層戶一減再減，成交價跌至310萬元屬該廈7年最低。

二手市場近日一客難求，低價單位才有承接。美聯羅定康表示，上述將軍澳中心8座高層B室，實用面積約436方呎，最初叫價730萬元，減價40萬元，首置客無睇樓即入市，呎價約15,826元。

其他大型屋苑紛紛出現蝕讓，香港置業熊建明指，加息後馬灣珀麗灣交投放緩，其中30座中層兩房戶，實用面積約499方呎，去年10月放盤，累減32萬至638萬元沽，呎價約12,786元，約4年帳蝕約32萬元。

泓碧賣600萬帳輸12% 半新盤情況相若，不少成交都低於多年前入貨價。中原陳鴻霆指，馬鞍山泓碧2座高層H室，實用面積約315方呎，一房間隔，開價約620萬元，減至600萬元易手，呎價約19,048元。原業主於2019年以686萬元購入單位，帳蝕約86萬元，或貶值約12.5%。

新界細價樓旺市時最多成交，近日都要劈價。該行王勤學稱，元朗區睇樓量下跌約兩成，上述建輝大廈低層E室，實用面積約321方呎，原則間隔屬兩房，去年2月叫價450萬元，今年降至400萬元，香港加息後再劈90萬元沽，呎價約9,657元。累積減幅逾30%。

港島豪宅盤亦難幸免。中原陳家鴻透露，北角維港頌3座低層A室套三房戶，實用面積約1,034方呎，3個月前以3,100萬元放盤，考慮加息等因素，議價後售2,480萬元，呎價約23,985元，低市價約10%。

周末約睇樓16周最少 事實上，樓市氣氛淡靜，中原指，周末兩日10大屋苑預約睇樓量錄414組，創16周新低，按周再跌約6.3%。其中天水圍嘉湖山莊成交呎價仍低於一萬元。該行劉耀琛稱，美湖居2座高層H室，3月開價600萬元，加息當日減至550萬元，議價後獲投資者以528萬元購入，以實用面積約540方呎計，呎價約9,778元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報165.87點，按周升約0.48%，4區樓價指數僅新界西按周跌約1.26%。但上述指數仍未反映5月初加息後實際情形。

各類二手住宅跌價成交個案