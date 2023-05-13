●地政總署公布，堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地將於下周五招標，6月30日截標。地皮佔地約2,260方呎，作純住宅發展總樓面約24.3萬方呎，若提供商業面積，最高樓面則按相關特別條件計算，另發展商須興建公共交通總站等政府設施。市場料樓面呎價約9,000至9,500元，估值約21.9億至23.1億元。