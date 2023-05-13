產經

簡訊一覽

●合景泰富集團(01813)公布，間接全資附屬向中國平安(02318)旗下投資合夥及資本管理公司出售上海兆景房地產及上海錦怡置業之100%股權，代價分別約3.24億元及4.26億元（人民幣‧下同），估計合景泰富將自出售事項分別錄虧損約1.39億元及收益約1.11億元。
●中國恒大(03333)收到廣東省廣州市中級人民法院的仲裁裁決執行通知書，其及附屬廣州市凱隆置業、控股股東與執行董事許家印為該執行通知的被執行人，涉及金額共60.61億元人民幣。業界提醒，一旦不妥善解決，許氏可能「登上」失信被執行人名單。
●中國國家外匯管理局公布，今年首季經常帳戶順差為5,605億元（人民幣‧下同），其中，貨物貿易順差8,890億元，服務貿易逆差3,218億元。按美元計值，上季經常帳戶順差820億美元，其中，貨物貿易順差1,299億美元，為歷來同季次高。
●中銀航空租賃(02588)公布訂立協議，向空中巴士公司購買7架空客A320NEO系列飛機，計劃於今年交付。
●地政總署公布，堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地將於下周五招標，6月30日截標。地皮佔地約2,260方呎，作純住宅發展總樓面約24.3萬方呎，若提供商業面積，最高樓面則按相關特別條件計算，另發展商須興建公共交通總站等政府設施。市場料樓面呎價約9,000至9,500元，估值約21.9億至23.1億元。
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