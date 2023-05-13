簡訊一覽
●中國恒大(03333)收到廣東省廣州市中級人民法院的仲裁裁決執行通知書，其及附屬廣州市凱隆置業、控股股東與執行董事許家印為該執行通知的被執行人，涉及金額共60.61億元人民幣。業界提醒，一旦不妥善解決，許氏可能「登上」失信被執行人名單。
●中國國家外匯管理局公布，今年首季經常帳戶順差為5,605億元（人民幣‧下同），其中，貨物貿易順差8,890億元，服務貿易逆差3,218億元。按美元計值，上季經常帳戶順差820億美元，其中，貨物貿易順差1,299億美元，為歷來同季次高。
●中銀航空租賃(02588)公布訂立協議，向空中巴士公司購買7架空客A320NEO系列飛機，計劃於今年交付。
●地政總署公布，堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地將於下周五招標，6月30日截標。地皮佔地約2,260方呎，作純住宅發展總樓面約24.3萬方呎，若提供商業面積，最高樓面則按相關特別條件計算，另發展商須興建公共交通總站等政府設施。市場料樓面呎價約9,000至9,500元，估值約21.9億至23.1億元。
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