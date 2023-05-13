商品消息：橋水估黃金牛市剛開始

全球身處在通脹高企及地緣政局緊張的時代，金價今年以來牛氣沖天，並突破每安士2,000美元。美國4月份通脹數據回落燃起投資者對美國不再加息的預期，惟全球最大對沖基金橋水的聯席投資總監坦布爾認為，隨着全球去美元化趨勢持續，黃金價格有機會被低估，而現時只可能是處於長期升浪的開端。

坦布爾解釋，留意到目前部分國家正尋求降低對美元的依賴，特別是自俄烏衝突以來，西方對俄羅斯實施制裁並凍結其外匯儲備，凸顯了使用美元的風險，衍生出愈來愈多國家開始使用人民幣或其他非美貨幣進行貿易，與昔日美元被視為各國央行的重要儲備資產大為不同，所以認為黃金長期牛市只是剛剛開始。

紫金招金股價挫逾8% 她又相信，地緣政治動盪不會消失，而此因素將長期支撐黃金價格走勢；與此同時，由於全球通脹水平仍相對較高，黃金將繼續吸引投資者，以對沖購買力下降的風險。

至於現貨金價格今年以來累升約10%，周五則因美匯指數反彈而回吐0.69%，每安士報2,001美元。現貨銀跌勢更急，繼周四急挫4.79%後，周五曾插1.82%，每安士低見23.7411美元，以此低位計算，兩日累瀉最多6.53%。

美擬增儲備 油價偏軟 國際油價方面，美國能源部長格蘭霍姆透露，下月完成國會早年授權的戰略石油儲備（SPR）銷售後，能源部可能開始為SPR購買石油。截至上周五止，美國能源情報署（EIA）數據顯示，美國SPR庫存連跌6周，庫存跌至約3.62億桶，為1983年10月以來最低。

分析料在供應可能轉趨緊張下，第二季油價將溫和復甦。國際油價昨反覆回落，布蘭特期油及紐約期油均曾跌逾1%，前者每桶低見74.15美元。

值得留意的是，歐美央行對息口的後續取態亦左右商品市場前景。其中，德國央行行長內格爾表示，由於歐元區通脹仍頑固，不排除歐洲央行在9月之後會繼續加息，又指通脹達2%的目標至少要一年半時間，所以必須保持耐性。

至於有聯儲局「鷹王」之稱的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦表示，雖然有迹象顯示美國的高通脹正在回落，但至今仍然很堅韌，意味聯儲局有必要在更長一段時間維持高息，但息率長期高企及孳息曲線倒掛，或對銀行構成壓力。