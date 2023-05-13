中芯聚焦開發新產品提高市佔

中芯聯合首席執行官趙海軍表示，比起3個月以前，部分標準產品需求已經觸底。去年首先進入去庫存階段的「高壓驅動、攝像模組晶片」等需求正逐漸好轉。終端市場方面，最重要的手機消費市場尚未出現回暖信號，但智能家居方面的需求已開始反彈。

他又表示，中芯第二季收入預期有5至7%的按季反彈，主要靠兩方面，包括推出新產品，以及在萎縮的市場爭取擴大份額。目前40和28納米製程已經恢復滿載狀態，然而短期內受限於產能、平台配套等問題，新產品要實現快速收入增長還需一些時間。

OPPO退出自研晶片業務 就在此時，內地手機品牌OPPO亦突然宣布退出自研晶片業務，旗下公司哲庫科技（ZEKU）即時關閉。OPPO表示，這是一個艱難的決定，將會妥善處理相關事宜。ZEKU是一家專注研發的無廠半導體公司，有傳公司近3,000員工已突然被裁，辦公室大門亦已鎖上。

中芯苦於美國封殺和行業處於低谷之際，以美國為首的發達國家繼續嘗試與中國脫鈎。七大工業國集團（G7）財長會議據報將提案設立新的供應鏈聯盟，並開放其他國家加入，其中一環涉及可再生能源，惟要求加入者符合人權標準及環境政策要求。此提案可能亦會成為由美國主導的「晶片聯盟」之後，又一打壓中國發展的戰略組織。