Tesla內地回收110萬輛車

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）又要回收！根據中國國家市場監管總局昨日發文通知，特斯拉的北京和上海公司日前根據「缺陷汽車產品召回管理條例」及該條例的實施辦法要求，就回收汽車計劃向當局備案。消息令特斯拉在美股價周五早段升逾3%後倒跌。

多款型號涉安全隱患 自5月29日起，回收車款為生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日之間的部分進口Model S、Model X、Model 3，以及內地生產的Model 3、Model Y汽車，共計110.46萬輛。原因是這些車輛「沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒，將可能導致長時間誤踩加速踏板的機會率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患」。

為搶救外界對公司利潤下降的擔憂，繼4月19日之後，特斯拉在美國再度加價，高價品牌Model S、Model X系列加約1,000美元；Model Y系列則加250美元，加幅相當於0.5至1.1%。

Twitter敲定新CEO 另邊廂，該公司行政總裁（CEO）馬斯克（Elon Musk）自去年10月底收購Twitter後，風波不斷，去年的一項網上投票就有57.5%網民認為他應該從Twitter行政總裁之職下台。

直至昨日，他終於在社交媒體宣布，已為新行政總裁找到人選，預計「她」在6周後履新。市傳「她」是全國廣播環球公司（NBC Universal）的全球廣告和夥伴業務主席Linda Yaccarino。