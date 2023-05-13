英GDP按月收縮0.3% 遜預期

英國3月國內生產總值（GDP）意外按月收縮0.3%，表現遜於市場預期的升0.1%，亦在2月修訂為持平後進一步向下。不過，荷蘭國際集團（ING）銀行認為，英國天然氣價格持續下降、就業市場強勁，加上綜合首季GDP仍然有0.1%的輕微升幅等因素，都令短期內出現衰退的風險緩和。

當地統計部門指出，服務業GDP在3月按月跌0.5%，較2月的0.1%跌勢加劇，也是拖低3月GDP的主要原因。面向消費者的服務產出在3月下降0.8%，前值為增長0.4%；相反，3月製造業產出增長0.7%，為2021年5月以來最強勁的單月升幅，並扭轉2月下降0.1%的情況。

長和夥EQT成立通訊公司 ING報告指，3月GDP數據不濟，部分原因可歸咎於當月天氣相當潮濕和多雨，以及多場罷工。展望第二季，一方面雖然私人市場活動溫和改善，但5月因新國王加冕而出現的額外銀行假期，或蠶食本月GDP達0.5%。綜觀第二季，英國GDP或要跌0.2%。