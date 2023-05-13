英GDP按月收縮0.3% 遜預期
英國3月國內生產總值（GDP）意外按月收縮0.3%，表現遜於市場預期的升0.1%，亦在2月修訂為持平後進一步向下。不過，荷蘭國際集團（ING）銀行認為，英國天然氣價格持續下降、就業市場強勁，加上綜合首季GDP仍然有0.1%的輕微升幅等因素，都令短期內出現衰退的風險緩和。
當地統計部門指出，服務業GDP在3月按月跌0.5%，較2月的0.1%跌勢加劇，也是拖低3月GDP的主要原因。面向消費者的服務產出在3月下降0.8%，前值為增長0.4%；相反，3月製造業產出增長0.7%，為2021年5月以來最強勁的單月升幅，並扭轉2月下降0.1%的情況。
長和夥EQT成立通訊公司
ING報告指，3月GDP數據不濟，部分原因可歸咎於當月天氣相當潮濕和多雨，以及多場罷工。展望第二季，一方面雖然私人市場活動溫和改善，但5月因新國王加冕而出現的額外銀行假期，或蠶食本月GDP達0.5%。綜觀第二季，英國GDP或要跌0.2%。
此外，長江和記實業(00001)旗下的3英國電訊與當地的Vodafone合併計劃仍未達成最後協議之際，長和旗下CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）宣布，與私募基金EQT以各佔40%和60%比例，成立價值34億歐元的新公司，在意大利提供批發流動及批發固網通訊服務。交易尚待監管機構批准等，預料需時6至9個月。長和聯席董事總經理霍建寧稱，是項交易符合集團輕資產策略，可收回網絡投資成本。
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