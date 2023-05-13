京東三喜臨門 大行齊唱好

富瑞最牛睇升至379元 外資券商普遍對京東表現樂觀，大和、滙豐、麥格理及富瑞都調高目標價，富瑞更相信可以升至379元，為「最牛」預測。大和認為，京東是下半年宏觀復甦概念股，只要內地經濟持續復甦，其業績有望強勁反彈。

滙豐則指，京東壓縮營銷開支、毛利率改善，令首季經調整利潤表現遠超預期，但短期缺乏催化劑，尤其是內地樓市疲弱，將繼續拖累電器需求。

摩根大通關注徐雷上任一年退休，會否意味有更積極的重組或投資計劃，又對新管理團隊在艱難時期的執行能力有憂慮，維持其「中性」評級及目標價165元。花旗則認為，首席財務官許冉接替徐雷任首席執行官，將帶領京東進行營運調整，推動利潤高質量增長及可持續股東回報。內媒則分析，許的財務專長有助主席劉強東實施其「低價戰略」。

攜程與再當藍籌的潤電佔恒指比重均為0.28%，京東健康及紫金則分別佔約0.47%及0.56%。截至4月底，追蹤恒指的交易所買賣基金（ETF）的資產管理總額211.4億美元（約1,648.92億港元），按此推算，將各有4.61億元被動資金流入潤電及攜程，京東健康吸資7.74億元，紫金則有9.23億元。

券商最新京東目標價及評級 京東績優股價抽升