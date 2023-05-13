產經

京東三喜臨門 大行齊唱好

外資券商普遍對京東表現樂觀。 外資券商普遍對京東表現樂觀。
外資券商普遍對京東表現樂觀。
業績優股價飆逾7% 京東健康染藍
京東集團(09618)「三喜臨門」，上季經調整純利按年大增近90%後，即獲不少大行調高目標價，相信即使提供「百億補貼」促銷，亦能維持毛利率，昨日股價飆7.25%，膺最強恒生指數成分股，旗下京東健康(06618)及京東物流(02618)分別被納入恒指及MSCI中國指數。有分析認為，短期內被動資金流入，將會利好京東系股價走勢，惟科網板塊投資氣氛會否轉勢，仍要視乎其他龍頭企業首季業績表現。
富瑞最牛睇升至379元
外資券商普遍對京東表現樂觀，大和、滙豐、麥格理及富瑞都調高目標價，富瑞更相信可以升至379元，為「最牛」預測。大和認為，京東是下半年宏觀復甦概念股，只要內地經濟持續復甦，其業績有望強勁反彈。
滙豐則指，京東壓縮營銷開支、毛利率改善，令首季經調整利潤表現遠超預期，但短期缺乏催化劑，尤其是內地樓市疲弱，將繼續拖累電器需求。
摩根大通關注徐雷上任一年退休，會否意味有更積極的重組或投資計劃，又對新管理團隊在艱難時期的執行能力有憂慮，維持其「中性」評級及目標價165元。花旗則認為，首席財務官許冉接替徐雷任首席執行官，將帶領京東進行營運調整，推動利潤高質量增長及可持續股東回報。內媒則分析，許的財務專長有助主席劉強東實施其「低價戰略」。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，多項利好因素將帶動京東系短期股價，特別是京東股價已累積一定跌幅，惟能否保持升勢要視乎整個科網板塊表現。若下周公布首季業績的騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)表現向好，相信能帶好整個板塊的氣氛。野村指，京東健康上季收入在新冠疫情及甲型流感下遠勝該行預期，經營毛利率在折扣上轉為克制、改善配送及營銷成本的控制下創近季新高，評級「買入」，目標價87元，比昨日收市高64.15%。
紫金潤電攜程躋身恒指
恒指公司周五收市後宣布季檢結果，恒指相隔6個月後再度擴容，京東健康連同紫金礦業(02899)、華潤電力(00836)及攜程集團(09961)「染藍」，沒有剔出股份，令到藍籌股數目由現時的76隻，進一步增加至80隻，將於6月5日生效。
攜程與再當藍籌的潤電佔恒指比重均為0.28%，京東健康及紫金則分別佔約0.47%及0.56%。截至4月底，追蹤恒指的交易所買賣基金（ETF）的資產管理總額211.4億美元（約1,648.92億港元），按此推算，將各有4.61億元被動資金流入潤電及攜程，京東健康吸資7.74億元，紫金則有9.23億元。
國指剔除碧桂園納神華
國企指數剔除內房龍頭碧桂園(02007)，納入中國神華(01088)，成分股數目維持50隻。至於恒生科技指數則沒有變動。另外，作為納入港股通名單標準之一的恒生綜合指數，加入粉筆(02469)，成分股由527隻增加至528隻。
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京東績優股價抽升京東績優股價抽升
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