美消費信心弱 道指曾跌百點

市場憧憬美國通脹壓力消退，美股周五早段先升後回，道指曾跌101點，報33,208點；標指曾跌14點，報4,118點；以科技股為主的納指曾跌59點，報12,274點。

4月進口價格指數挫4.8% 繼日前公布的消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）均低過預期後，周五出爐的美國4月進口價格指數按年跌4.8%。另外，5月密歇根大學消費信心指數初值報57.5，遜於市場預期的63，5年通脹預期則為3.2%，創2011年來新高。

策略師：就業市場恐轉差 通脹回落對金融市場當然是好事，惟美國整體經濟依然存有許多隱憂。普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指出，就業市場或面臨一些不利因素，包括小型企業的信貸環境收緊，企業利潤率降低等。近期銀行業陷入困境後，具備風險意識的銀行持續收緊貸款標準，這往往會影響到在美國貢獻大量職位的小型企業。

他續指，一些「疲軟迹象」已經出現，企業開始裁員。當就業率轉正為負，將較難逆轉趨勢，故需要密切關注前瞻就業數據，並對美國經濟中期前景維持審慎。

企業消息方面，瑞銀集團收購瑞士信貸的「世紀合併」仍在進行當中，瑞銀行政總裁埃爾莫蒂表示，瑞信的業務情況已漸趨穩定，認為資金外流的情況已經不再。外媒又引述消息指，瑞銀把整合投資銀行業務、加快削減成本視為首要目標，務求不要讓合併後的業務架構及資源重疊。

卡地亞母企上年收入破頂 報道又稱，埃爾莫蒂曾在內部備忘錄中，敦促不要把瑞信的員工視作競爭對手。據了解，合併雖然會令許多原屬於瑞信的員工被裁，但仍打算留住專注製藥、科技等高增長領域的銀行家，以推動其財富管理業務。

另外，瑞士奢侈品公司、卡地亞母企歷峰集團（Richemont）截至3月底止一年收入增長19.13%，至199.53億歐元的歷史新高，並提到上季中國銷售額反彈帶動整體亞太區業務恢復增長。全年經營溢利亦增長34.05%至50.31億歐元，同創新高；來自持續經營業務的純利為39.11億歐元，按年升59.69%。