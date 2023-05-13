高溫襲泰國 憂米荒推升糧價

正當市場觀望周日的泰國大選會否迎來變天之際，據泰國傳媒報道，這個全球第二大的大米出口國近期因受「厄爾尼諾」的極端高溫天氣困擾，要求當地農民今年只種植大米一款農作物，同時惹人憂慮亞洲將面臨食品通脹威脅。

當地雨季延後礙收成 據當地傳媒報道，受「厄爾尼諾」現象影響，今年泰國的雨季延至6月才開始，與昔日於5月第三周就下起滂沱大雨的情況截然不同；而雨季延後更直接影響大米收成，事關種植水稻需要充足的雨量，所以衍生出大米產量下跌的危機，甚或推高全球逾一半人口的主食價格。

除此之外，由於泰國同樣是棕櫚油、可可和糖等農作物的主要生產國，所以高溫天氣對相關農作物收成亦構成潛在風險。

佔本港進口量近六成 工業貿易署統計顯示，上季本港大米進口接近60%來自泰國，期內泰國香米進口價格為6.95元，連升4個季度，按年升12.45%，跟越南米大致橫行不同。不過，比起2013年錄得泰國米價過去10年的高位9.28元仍低一大截。

事實上，國際信貸評級機構惠譽的商品分析師哈特早在一個月前已發表報告，預警亞洲居民可能要承受米價上漲的風險。

報告提及，大米今年會迎來20年來最大的供應缺口，原因是烏克蘭戰火推高小麥價格，大米成為替代穀物，以及中國和巴基斯坦氣候不理想。如今泰國又遭受熱浪來襲，相信大家要慎防糧食價格引起的通脹問題。