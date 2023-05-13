內地人存款降 或提前還按揭

內地4月居民存款大幅減少1.2萬億元（人民幣‧下同），引發市場關注。有分析認為，居民存款減少背後可能是提前還貸和消費回升所致。同時，上月人民幣存款大減亦體現居民儲蓄意願下滑，風險偏好回升，帶動部分資金回流至理財產品市場。

中金料部分儲蓄流入A股 剛經歷史上最強的3月後，中國信貸市場畫風突變，迎來失色不少的4月。4月新增貸款僅7,188億元，尤其是住戶中長期貸款錄得有紀錄以來的最大單月跌幅。德邦證券研究報告指出，短貸和中長貸同告減少，意味居民買樓和消費的風險偏好依然較低；存款和貸款雙雙遞減，或意味居民利用存款提前償還按揭貸款。

基本上，民眾仍在去槓桿。從資產和經濟表現看，超額儲蓄可能部分流向了消費，且大量流向了房貸。東吳證券認為，從歷史上看，居民儲蓄意願下降後往往率先復甦的是投資意願，然後才是消費。目前來看基本符合這一模式，只是居民選擇的投資模式轉向償還按揭貸款。

不過，中金公司就認為，4月以來A股日均股票成交額1.14萬億元，較首季的8,787億元和去年的9,256億元，均有明顯放大迹象，因此估計有部分存款流向A股市場。

業界普遍預期，中國人民銀行在下周一的中期借貸便利（MLF）操作中，額度和利率均保持不變。調查預估的中位數顯示，人行於本月或進行1,000億元的一年期MLF操作，結束此前連續5個月超額續期的「放水」舉措。