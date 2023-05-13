高盛：拆息高企利港銀淨息差

正當外界關注市傳有基金將總部擬遷往新加坡，匯款期間兩家發鈔行問同業借錢，推高本港銀行同業拆息（HIBOR），HIBOR周五全線回落，其中隔夜拆息跌0.2644厘至4.54167厘，跟樓按相關的一個月拆息亦跌0.18702厘至4.3425厘，扭轉連續16日的升勢。不過，所有期限的HIBOR仍處於4厘樓上，比一個月前顯著提高，高盛提醒投資者別錯過香港銀行股的機會。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明之前估計，現時本港銀行體系結餘已降至約447億元，加上臨近季結及半年結等因素，HIBOR仍有上升壓力，短期內將挑戰5厘，並高企一段時間。

薦滙控中銀 睇升三成 高盛認為，假設倫敦銀行同業拆息（LIBOR）約為5厘，HIBOR今年餘下時間可能企穩於4厘以上的相對較高水平，可是銀行股尚未對近日拆息抽升有反應，或錯失淨息差改善所帶來的潛在投資機遇，重申對滙控及中銀的「買入」投資評級，目標價分別為81元及33.3元，對比周五收市價分別有37.87%及35.91%的上升空間。兩行股價昨偏軟。

中銀交易銀行部副總經理俞陳平稱，隨着大灣區建設步伐加快，企業對跨境金融服務的需求顯著上升，上季為大灣區企業及科創企業提供的貸款持續增長，其中與科創相關的貸款較去年底上升近12%，同時推出全新的「灣區‧商贏」跨境金融服務，幫助企業在區內拓展業務之餘，開展跨境經營。