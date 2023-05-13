港經濟增2.7% 推高通脹

首季物價漲1.9% 租金用膳衣履價格趨升 政府最新公布的本港今年首季本地生產總值（GDP）維持在按年增長2.7%，經季節性調整後按季比較，GDP升5.3%。不過，政府經濟顧問梁永勝提醒，經濟復甦使本地生活成本逐漸上升，留意到近月新簽租約租金有上升趨勢，通脹壓力將慢慢上升，所幸外圍物價上升壓力回落，維持今年基本消費物價通脹預測於2.5%不變。

梁永勝表示，本港首季通脹微升，基本綜合消費物價指數第一季按年上升1.9%，漲幅比前一季的1.8%略高，其中能源相關項目的價格進一步急升，外出用膳及外賣和衣履價格繼續上升，但其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

貨物出口金融服務輸出跌 他指，外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口在第一季按年實質急挫18.7%，輸往內地、美國和歐盟的出口繼續顯著下跌，但服務輸出明顯擴張16.5%，其中旅遊服務輸出在本港與各地恢復正常來往後爆升超過6倍；運輸服務輸出回復溫和上升，商用及其他服務輸出轉為輕微增長。雖然首季仍遇到接待及交通負荷能力不足等問題，但相信會隨時間改善，全年旅客人數或可能恢復至疫情前約八至九成水平。

不過，他坦言，上季私人消費開支在按年實質急升13%緣於低基數效應，為本港貢獻約20%經濟產值的金融業方面，同季金融服務輸出亦見繼去年全年跌1.9%後，按年倒退2.5%，原因是跨境金融及集資活動減弱。

展望全年，港府維持財政預算案中公布的3.5至5.5%經濟增長預測。梁永勝認為，若經濟復甦動力持續，增長率料會靠近5.5%，GDP或稍為好過2019年水平，疫後復常令消費市道前景樂觀，可望抵銷息口上升。

滙豐調低明年GDP預測 大新銀行經濟研究及投資策略部則維持本港今年經濟增長預測於3.6%，亦即偏近政府預測範圍的下限，提醒本港經濟仍受外圍因素影響，如內地上月進出口數據差過預期，歐美銀行業受壓可能加劇金融條件收緊。不過，主要央行貨幣政策緊縮接近尾聲，內地經濟又可望逐步復甦，將繼續推動本港經濟回穩。

滙豐環球研究則將本港今年經濟增長預測調高1.2個百分點至5%，原因包括本地需求上季按年上升12.5%，以及內地訪港旅客回升，可是同時因應基數的提高，把明年增長預測調低0.4個百分點至2.5%。

憂勞動力減累長遠增長 事實上，疫後復常的短期反彈掩蓋不了長遠挑戰。梁永勝坦言，若勞動人口減少，一定對經濟增長構成影響，同時人口老化會制約長遠增長，建議從鼓勵就業着手，如盡量鼓勵老人、女性這類現時勞動人口參與率較低的群體投入勞動市場；同時透過投資科技、培訓提升本地生產力，對沖勞動人口未來可能下降的影響。

另外，談及樓市，梁永勝稱，隨着過去積壓的購買力逐步被消化，4、5月樓價走勢較為緩慢，但表現仍然穩健，就算今年息口方面有不明朗因素，但經濟復甦持續，樓市全年可以保持平穩，毋須擔心因為息口上升而大幅下跌。

不過，樓價仍然高企，市民置業負擔指數首季升至73%，遠高於51%的20年長期平均數，顯示樓價與市民負擔能力仍然脫節。

梁永勝（中）表示，經濟復甦使本地生活成本逐漸上升。 香港本地生產總值變化