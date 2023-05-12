大行觀點：聯儲啟動減息還看兩數據

美國聯儲局一如市場預期展示「鷹」派暫停加息的立場，主席鮑威爾也盡量減少發表言論，因此市場反應平靜。即使加息周期已經結束，但減息門檻卻甚高，相信只有在經濟增長顯著惡化時才會觸發減息。

儘管美國銀行體系脆弱的問題惡化，經濟指標亮起衰退紅燈，但聯儲局仍然宣布再加息0.25厘。即使聲明承認市場面對「信貸狀況收緊」等轉弱情況，對經濟活動造成「不確定」的影響，但聯儲局亦無放棄其「鷹」派立場。聲明中並無刪除「額外收緊政策可能是適當做法」相關的措詞，但更直接說明其條件是「在釐定額外收緊政策的適當幅度時，聯邦公開市場委員會將考慮多項標準因素」。

進退兩難局面未見紓緩 鮑威爾試圖強調有關「額外收緊政策」措詞上的變化具有「意義」，但仍然視之為當局有意暫停加息，並傾向在有需要時採取進一步行動。更重要的是，聯儲局對經濟增長評估的調整有限，反映其似乎並不擔心銀行業危機或經濟硬着陸。事實上，若這份聲明是在3個月前發表，似乎會顯得合適。

誠然，聯儲局正處於進退兩難局面，如果承認面對問題，市場便會在當局放寬政策前過早預先行動，將一如既往刺激樓市活動，並推高資產價格；相反，如果當局對風險顯得毫不在乎，便會導致市場顯著收緊，進一步削弱金融穩定性。

鮑威爾致力按慣例行事，強調他認為現時的政策仍屬「緊縮性」，並意識到累積的貨幣政策對經濟體系造成滯後效應，但同時表示在基本情況下，這「不會是適當」的減息時機。

然而，市場對有關說法不為所動，這可能是由於市場定價並非取決於其認為聯儲局有何想法，而是其認為聯儲局將被迫採取甚麼行動。事實上，市場普遍預期的情況是，聯儲局將須於2024年1月底之前減息4次、合共一厘。

隨着前瞻性指引轉弱及市場步入「暫停加息」周期，聯儲局比以往更依賴數據，但會是哪些呢？在新聞發布會上，鮑威爾只表示「我們會繼續觀察多項數據」，具體內容欠奉，但他提到的兩項數據值得留意。

信貸供應萎縮恐致衰退 首先，聯儲局將注視信貸供應。在銀行體系受壓之前，信貸供應早已惡化，今後更可能變得更為棘手。信貸供應是用來衡量各種經濟活動最有力的領先指標之一。信貸供應在過去一年呈下降趨勢，是支持市場認為經濟衰退臨近的主因之一。

另外，鮑威爾談及非住房服務通脹。他指出「需求必須減弱」和「勞工市場狀況必須走軟」，才可降低這部分的通脹。由此相信，在雙重任務之中，勞工市場因素最終會迫使當局在2023年底或2024年初減息。

雖然基本預測認為當局不會再度加息，但市場認為未來兩次會議再加息的機會率遠高於減息。此外，即使預料聯儲局在年底減息一次，展開寬鬆周期，但同時清楚知道，受累於物價層面的重大衝擊及通脹過早回升的憂慮，聯儲局應對增長轉弱時可能會嚴重滯後。

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