宏觀剖析：新興市場幣策有機會轉向

隨着整體消費物價指數（CPI）自高位回落，新興市場通脹亦出乎意料地在最近數周出現下行情況。今年3月，17個主要新興市場的整體通脹同等權重平均值按年下跌至9%以下，是自1月時從10%的近14年高位回落。幾乎所有市場的通脹仍高於目標水平，中國卻是例外。內地經濟雖持續回升，但通縮仍然令人擔憂。儘管如此，絕大多數大型新興市場的通脹已於近月下跌。

俄烏衝突導致的油價飆升影響逐漸消退，能源價格下跌是至今對總體通脹下跌發揮重要作用的因素。短期而言，能源通脹應會進一步下跌，倘油價維持目前水平，能源通脹相信有望在可見未來維持在低位水平。目前較明顯的風險因素是，中國需求或會隨經濟重啟而升溫，這或會令油價上漲。

食品價看跌 通脹降溫 至於食品通脹，相信亦將於未來數月開始大幅下跌。物價上漲的速度已超出預期，由於商品價格變化所造成的滯後影響需要較長時間傳導（通常約6個月），意味新興市場食品通脹才剛開始回落。

然而，領先指標顯示食品通脹將大幅下跌。鑑於食品在新興市場消費物價指數中所佔權重較高，這或會導致整體通脹率大幅下跌。畢竟，就大部分大型新興市場而言，食品在消費物價指數中所佔比例通常為20至30%。因此，受與商品價格的滯後關係影響，若食品通脹下跌約12個百分點，新興市場的平均整體通脹有可能於今年底或之前下降約3個百分點。

另有迹象顯示，核心通脹已見頂，並將於未來數月逐漸回落。雖然大部分主要新興市場特別是拉丁美洲、中歐及東歐的核心通脹仍遠高於目標，但至少已停止上升，加上經濟增長因加息的影響而放緩，核心通脹相信將降溫。加息對經濟活動的影響通常滯後6至9個月，意味短期內或將有不少新興市場的經濟增長低於預期。例如新興市場服務業採購經理指數的「收費價格」成分等調查顯示，此環境下的核心通脹減緩趨勢將很快加速。

經濟轉弱 年內或減息 隨着通脹下跌及經濟增長放緩，新興市場央行可能於今年稍後時間轉向減息。鑑於已發展市場仍處於加息階段，新興市場央行維持審慎態度，以待確認通脹是否將於未來數月下跌。然而，大多數央行現已暫停激進加息周期。

新興市場貨幣政策將轉向這因素，似乎尚未充分反映到投資市場之上。基於市場對未來通脹或會過高的預期，市場定價反映拉丁美洲及亞洲部分地區的央行或將在經濟增長低迷的時候實行較高的正實際利率。直覺上，這情況是不對勁的，而且意味着這些新興市場的短期債券表現最終將做好。

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