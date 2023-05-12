GRAND MARINI連減10口價 持4年帳蝕離場

整體樓市氣氛轉淡，二手業主繼續蝕讓出貨。將軍澳日出康城GRAND MARINI單位連減10口價，日前終以1,310萬元售出，不足4年帳面虧損約18.5萬元。

香港置業劉浩勤表示，上述單位為2B座中層A室，實用面積約785方呎，套三房連士多房設計，望海景，去年9月開價1,530萬元，累減220萬元後售出，呎價約16,688元。原業主於2019年10月以1,328.5萬元購入，期內帳面跌價約1.4%。

九龍指標屋苑荔枝角美孚新邨連錄損手成交。美聯吳志輝指，屋苑5期蘭秀道1號高層A室，實用面積約591方呎，去年7月開價約850萬元，累減82萬元，以768萬元售出，呎價約12,995元。原業主於2019年2月以765萬元購入，帳面僅賺約3萬元，連使費料蝕讓。

利嘉閣陳鴻信透露，同區曼克頓山6座中層C室兩房戶，實用面積約558方呎，去年6月首次放盤，最終累減320萬元，以1,080萬元易手，呎價約19,355元。

威尼斯花園呎價跌穿一萬 此外，新界上車盤低價成交湧現。該行黃靜顏指，上水威尼斯花園2座中層E室，實用面積約437方呎，兩房間隔，累減82萬元，以428萬元成交，呎價約9,794元。呎價跌穿一萬元料是屋苑約半年低位。

中原黃仲賢表示，加息影響買家入市心理，荃灣區睇樓量較加息前下跌約50%，映日灣1座高層F室兩房戶，減價70萬元，售價880萬元，呎價約19,775元，原業主持貨約4年，物業帳面只升值約8%。