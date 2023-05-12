未補價居屋：景泰苑賣405萬 6年賺1.2倍

新居屋可做足九成樓按及25年供款期入市，淡市下仍有承接。新蒲崗景泰苑一房單位，累減約13.5%後，於未補價第二市場售405萬元，約6年帳面升值逾1.2倍。

富誠地產李志浩稱，上述單位為低層2室，實用面積約391方呎，早於去年2月開價468萬元放售，減價63萬元後，獲區內家庭客購入，呎價約10,358元。原業主於2017年1月以182萬元購入，帳面獲利約223萬元。

屏欣苑383萬易手 天水圍屏欣苑再錄成交。利嘉閣蕭啟諾指，該盤C座低層5室，實用面積約385方呎，4月底以410萬元放售，減價26.2萬元，外區白居二客以383.8萬元購入，呎價約9,969元。單位2018年才入伙，帳面升值約208萬元。全區本月暫錄約10宗居屋買賣。

公屋移民盤更出現反價個案。美聯黃俊傑稱，青衣邨宜偉樓中層5室，實用面積約385方呎，開放式設計，原業主已移居外地，第二市場原先以200萬元放售，終反價至205萬元成交，呎價約5,325元。