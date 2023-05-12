私宅租賃：晉環兩房戶減12%租出 每呎38元

新盤入伙後業主減租吸客。香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環兩房單位，減租約12%，以每月1.85萬元租出，呎租約38元。

香港置業譚浩智表示，屋苑5月已錄約5宗租賃成交，上述單位為2B座低層E室，實用面積約487方呎，以約2.1萬元放租約一個月，下調2,500元後，獲外區客承租。業主於2021年5月以約1,328.9萬元購入，租金回報率不足1.7厘。

維港1號月租1.6萬 啟德區近年都有多個項目入伙。中原吳妙粧指出，該區5月暫錄約41宗租賃成交，包括維港1號佔約14宗，平均實用呎租約37元，其中2B座低層F室一房戶，實用面積約331方呎，成交月租1.65萬元，呎租約49.8元。

天水圍Wetland Seasons Park租市已經「開齋」。利嘉閣巫嘉露表示，項目12座中層B3室兩房單位，實用面積約421方呎，減租1,000元，獲同區分支家庭客以每月1.2萬元租入，呎租約28.5元。

此外，傳統豪宅屋苑錄大額租務個案。美聯蕭振邦透露，南區貝沙灣1期8座低層A室，實用面積約1,355方呎，套三房連儲物房設計，月租6萬元租出，呎租約44.3元。