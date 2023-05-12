何文田站新盤799萬起

瑜一‧天海首推90伙 呎價兩月高7% 鐵路上蓋項目向受追捧，增強發展商開價信心。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日公布首張價單推出90伙，折實平均呎價約26,718元，較同系列對上於個半月前推出的1C期首批高約3%，及近兩個月前的1B期首批高逾7%。最新一房單位折實入場費約799萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位屬「壓軸升ONE價」，戶型涵蓋一房至三房，實用面積364至960方呎，折實價798.91萬至2,918.56萬元。按定價計，該批單位市值約16億元。

她又指，由於區內供應少，故將採取惜售策略，料未來售價有上調空間，最快下周開售。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，價單提供3種付款方法，即供最高可享15%折扣優惠，另設建築期備用按揭付款計劃，享有最高12%折扣，並提供80%備用按揭貸款。

23戶折實低於千萬 價單顯示，按建築期付款計劃折扣率計，首批單位有23伙折實價為1,000萬元以下，全屬1B座E室的一房戶，可承做最高90%按揭入市。至於今期獨有的向南及維港方向的單位於首批僅設6伙，全屬2A座B室的兩房戶型。

中原陳永傑認為，今期單位可承接上一期旺勢，繼續熱賣。美聯布少明預料，項目落成後呎租達80元水平，租務回報率可達3.5厘。

University Hill 2B期 收7776票 超購47倍 新界樓盤開售在即，新鴻基地產( 00016 )的大埔白石角University Hill第2B期首輪銷售昨午1時截票。發展商稱，經核數後最終收7,776張入票，當中57票為代理入票。按該盤周六首輪以價單形式出售160伙計，超購約47.6倍。

瑜一‧天海

首張價單詳情 University Hill第2B期共設688伙。