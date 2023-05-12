簡訊一覽
●英皇資本集團(00717)發盈喜，料截至今年3月底止半年錄淨溢利多於4,000萬元，去年同期錄淨虧損3,500萬元，按年虧轉盈，主要是期間孖展貸款、其他貸款及墊款之淨減值撥備按年大幅減少超過70%。
●晨訊科技(02000)4月收入6,120萬元，按月升1.9%；主營業務收入5,700萬元，按年升1.75倍；首4個月集團累計收入為1.98億元，按年升8.6%。
●易鑫集團(02858)今年首季共實現15.5萬筆汽車融資交易（包括新車及二手車），融資總額達149億元人民幣，按年增長8%；季內新車融資金額按年增加42.1%，其中新車電動車的融資總額按年增加2.78倍；二手車融資額按年減少17.7%。
●汽車之家(02518)今年首季淨利潤3.92億元人民幣，按年增長27.73%；每股盈利0.8元人民幣。
●統一企業(00220)公布，按於台灣上市的控股公司披露，今年首3個月，統一企業的未經審計稅後利潤為4.87億元人民幣，較去年同期之稅後利潤3.29億元人民幣按年增長近48%。
●智雲健康(09955)宣布委任人工智能專家劉曉華為首席科學家，他曾先後於微軟亞洲研究院、亞馬遜、華為諾亞方舟實驗室及Meta等企業擔任科學家及高級管理職位。
●聯交所宣布，由5月16日起，清盤中的雲頂香港(00678)，其上市地位將根據《上市規則》第6.01條予以取消。
●有關微軟收購遊戲大廠動視暴雪一事，消息指歐盟的反壟斷機構或在下周一批准該項收購，若屬實料有利微軟要求英國競爭與市場管理局（CMA）放行相關收購。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：