理財Campus：4大內銀邊隻值博

股息率7.94厘：工行兩因素重創盈利 工商銀行盈利能力在4大行中稱冠，股東應佔溢利901.64億元（人民幣‧下同），成為首季賺錢王，惟按年增幅幾近持平，稅後淨利潤增加0.5%至907.7億元；不過，撥備前利潤1,705.08億元，按年下跌5.8%，為大型同業中最差。

花旗仍予「買入」評級 花旗表示，工行第一季撥備前經營溢利跌幅顯著，比2022年同期按年下滑3.9%擴大，主要是受到手續費收入按年跌2.9%和淨利息收入按年跌4.79%拖累，抵銷了交易反彈的利好因素。

工行純利超過900億元，乃受到信貸成本和有效稅率下降支持，但盈利增幅放緩，或為股價帶來負面反應。不過，花旗仍給予工行「買入」評級，目標價6.05港元。

中金報告指出，因成本有所提升，工行首季稅後淨利潤按年增加0.5%，略低於預期。考慮到宏觀經濟不確定性，中金輕微下調工行2023年度及2024年度盈利預測1.9%及2%，分別至3,752億元及3,987億元，但相信股價仍有上升空間，H股維持「跑贏行業」評級和目標價4.85港元。

瑞銀也認為工行盈利升幅差過預期，予其「中性」評級，目標價4.3港元。瑞銀補充，工行等內地銀行仍面臨數項主要風險，包括宏觀環境疲弱和房地產行業風險、監管風險及利率自由化對銀行盈利能力的壓力等。另邊廂，隨着資產質量改善、基準利率上調導致淨息差高於預期等，為內銀業帶來利好因素。

股息率8.21厘：農行不良貸覆蓋率高 花旗發表報告指，隨着信貸成本及有效稅率下降，帶動農業銀行首季純利按年增長1.75%，至715.54億元（人民幣‧下同），增幅為4大行中最快。

貸款增長顯著加速 在貸款快速增長和強勁的交易收益推動下，農行首季撥備前經營溢利按年增長1.28%，扭轉去年第四季下跌17.6%的勢頭，整體表現優於同業，在內地大型銀行中名列前茅。

首季農行的手續費收入增長放緩至增長2.8%，淨息差亦降至1.7%，但貸款增長顯著加速，由去年末季的15.2%提速至16.5%。資產質素保持平穩，不良貸款率1.37%，不良貸款覆蓋率302.6%。

花旗指出，農行的不良貸款覆蓋率在4大銀行中最高，料將支持農行繼續實現優於同業的盈利增長，同時估計市場將對農行業績有正面反應，股價表現料積極，維持農行「買入」評級，目標價3.92港元。

股息率8.27厘：建行股價有望升四成 建設銀行首季盈利、淨利息收入增幅雖然均較中國銀行及農業銀行遜色，不過仍獲得大行祝福，最高目標價7.63港元，較昨日收市價5.44港元，有約四成上升空間。

料息差跌勢望緩解 瑞銀評級報告指，建行首季稅後淨利潤雖低於預期，惟與同業表現一致，而管理層預計淨息差將呈「L」形軌迹，下行壓力基本上已於首季反映，或於次季起企穩。但瑞銀強調，淨息差反彈時機尚未明朗，要取決於經濟復甦力度和有關降低貸款利率的監管指令是否已結束，給予建行目標價5.6港元，維持「買入」評級。

中金也認為建行業績略遜，並下調盈利預測，但預計隨着貸款收益率企穩及負債端成本壓力緩解，相信該行淨息差下行趨勢能緩解，料可「跑贏行業」。

美銀證券同樣看好建行淨息差改善，在報告提到，管理層預料淨息差或於未來數季趨穩定，維持其H股目標價為7.05港元，評級「買入」。而建行首季收入按年轉升0.9%，純利按年升約0.26%，達該行對其2023年預測的26%。

花旗則指，建行首季撥備前經營利潤按年升0.22%，主要是受惠於交易收益好轉，足以抵銷淨息差、費用收入及其他收入疲弱等，純利則受到較低的信貸成本和稅率提振。但市場原預期建行首季盈利勝同業，結果大失所望，或對股價造成負面影響，但維持「買入」評級，重申H股目標價7.63港元。

建行首季股東應佔溢利887.43億元（人民幣‧下同），按年增長0.26%，淨利息收入1,530.82億元，按年跌4.1%。淨息差逐季下降至1.83%，按年跌30點子。

股息率8.2厘：中行人民幣市場佔優 中國銀行首季純利按年升0.49%至576.63億元（人民幣‧下同），每股基本收益19分。得益於強勁的交易收益，季內撥備前利潤1,125.7億元，按年急增9%，2022年同期僅升1.8%。資產回報率（ROA）和股本回報率（ROE）在第一季按年分別下降0.07個百分點及0.82個百分點，至0.78%和11.08%。

撥備前利潤標青 花旗稱，中行首季的撥備前經營利潤按年增長9%，是內地大型銀行中表現最佳。儘管中行首季純利僅增長約0.49%，但認為在季內藉機消化不良貸款及提升不良貸款覆蓋率，預料中行股價會受惠強勁的首季業績。

此外，花旗認為中行海外貸款敞口較高，在利率市場化的情況下業務更具韌性，而且在人民幣市場上處領先地位，可成為人民幣國際化和自由貿易區進一步發展的主要受惠者，予中行H股目標價4.08港元，評級維持「買入」。

麥格理更將中行視為內銀首選，維持其H股目標價為4.24港元，評級「跑贏大市」。瑞銀予中行「中性」評級，目標價3港元。

中行海外貸款敞口較高。 4大內銀首季業績一覽