宏利首季核心盈利升６％ 亞洲銷售改善

新業務價值跌半成 期內，公司核心盈利15.31億加元，按固定匯率基礎計算，按年增長6%；新業務價值錄得5.09億加元，按年下跌5%；年化保費等值銷售額為16億元，按年跌3%；全球財富與資產管理業務淨流入按年跌35.29%至44億加元。地區方面，亞洲新做業務價值減少4%，主要由於產品組合較不利好，而銷量上升抵銷了部分影響。加拿大新做業務價值下跌12%，美國新做業務價值增加6%。

宏利香港及澳門首季保險銷售額錄得雙位數按年升幅，首季年度化保費等值（APE）銷售額按年增長26%；內地訪客的APE銷售額創下季度新高，是疫情前2018年和2019年季度平均水平的兩倍以上。

截至3月底，宏利香港及澳門的專業代理人數目為11,112人，而其目標是在今年底前進一步擴展代理人團隊。

再開尊尚客戶中心 宏利香港及澳門行政總裁白凱榮稱，集團將在尖沙咀開設第二間尊尚客戶中心，以擴充其客戶服務設施，而首間尊尚客戶中心開設接近兩年，重點協助其的銀行和經紀夥伴滿足高端客戶和內地訪客的不同理財需要。

此外，宏利香港繼續成為全港第一大強積金（MPF）供應商。截至3月底，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.1%，按年增長0.2個百分點；今年首3月按預計淨流入計算之市佔率為30.1%。