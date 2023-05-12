Beyond Meat去季收入挫15% 虧損縮窄

雖然素食潮流是食品行業的大趨勢之一，但市場對於人造植物肉的接受程度仍然不高。全球領先的植物肉公司Beyond Meat業績顯示，其產品銷售情況正處於「價量齊跌」的狀態，上季收入按年下跌15.73%至9,223.6萬美元，其中美國地區收入更大跌29.75%。所幸的是，該公司上季淨虧損為5,903.7萬美元，較去年同期一億美元的虧損額有所改善。

該公司截至4月1日止的季度業績顯示，其收入跌幅有9個百分點是來自售價，7.3個百分點的跌幅是由於銷售數量減少。

就銷量而言，上季公司於美國的零售銷量按年下挫33.2%至831.5萬磅，而國際市場零售銷量亦下跌5.5%至333.7萬磅。

冀恢復增長 打入主流市場 行政總裁布朗（Ethan Brown）表示，會繼續試圖擴大公司盈利並降低成本，發展策略則會由重視收入的「增長至上」轉向「可持續增長的營運模式」。在專注於精簡管理結構及生產流程之餘，會透過降低庫存水平以釋放更多現金。再者，公司亦會繼續評估產品定價，以測試業務的彈性，冀能夠「縮小與動物蛋白產品之間的售價差距」。

展望未來，他稱「我們的重點和期望是在接下來的季度恢復按年增長」，並且希望打入主流消費市場。為此，公司會致力於提升產品的味道；以引起消費者共鳴的方式推廣產品的健康益處，以及試圖改善成本結構，將其降至一般動物肉類的水平。

公司指引全年度收入介乎3.75億至4.15億美元，相當於較去年同期下跌1至10%，與此前的指引一致；預期本季度收入按季反彈約15%。