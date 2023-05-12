迪士尼上季多賺1.7倍

海外樂園收入倍增 惟Disney+付費用戶減 雖然全球各地解除防疫限制，帶挈美國上市的華特迪士尼截至今年4月1日止第二財季之樂園、體驗及產品收入按年增長16.89%至77.76億美元，其中海外樂園相關收入更倍增至11.84億美元，惟季末之串流影視平台Disney+付費用戶人數卻出乎預期按季減少400萬戶至1.57億戶，令外界擔心其客戶流失至競爭對手Netflix，消息拖累其股價昨日早段曾瀉8.95%。

業績顯示，迪士尼第二財季之媒體及娛樂發行業務經營溢利按年倒退42.43%至11.19億美元。其中，包括ESPN有線電視網絡和ABC廣播業務在內的傳統電視業務，經營溢利更大跌35.06%至18.28億美元。不過，計及Disney+在內的直接面向消費者業務收入，經營虧損收窄25.7%至6.59億美元，較市場預期的蝕8.5億美元為好。

Disney+擬年底添Hulu內容 值得留意的是，迪士尼去年12月在Disney+引入新的廣告訂閱套餐，並將無廣告版的訂閱收費上調38%至每月11美元，帶動美國及加拿大的Disney+每位用戶平均收入增長20%至7.14美元，惟在增加收入的同時，卻要付出客戶流失的代價。

第二財季Disney+總付費用戶人數跌至1.57億戶，遜預期的1.63億戶，其中印度Disney+ Hotstar會員人數按季下跌460萬戶至5,290萬戶，主因失去印度超級木球聯賽（Indian Premier League）的串流媒體轉播權，另美國及加拿大的國內用戶亦流失30萬戶至4,630萬戶。

不過，整體而言，集團季內純利仍然按年急升1.7倍至12.71億美元，每股經調整盈利0.93美元，雙雙符合市場預期；期內收入增長13.33%至218.15億美元。

此外，迪士尼行政總裁艾格表示，計劃今年底向美國用戶提供「單一App體驗」，亦即將Hulu內容整合到旗艦串流影視平台Disney+，相信新整合可以讓已支付綑綁服務的用戶，將兩項服務一併使用，為公司帶來更多廣告收入。

再調高無廣告串流訂閱費 不過，該公司同時宣布，將再次提高無廣告訂閱套餐價格，以及從平台中刪除更多內容，預計會導致15億至18億美元的減值費用。

至於集團早前公布大規模重組計劃，裁減共7,000個職位，預計可節省55億美元開支，而新一波裁員料涉及迪士尼娛樂和ESPN，以及迪士尼樂園、體驗和產品部門。

迪士尼第二財季業績摘要