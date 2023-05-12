沙特阿美傳延遲分拆貿易業務

今年以來國際油價反覆向下之際，市傳沙特阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）將分拆能源貿易業務在本土上市的計劃延至明年才會啟動。

外媒引述消息指，沙特阿美認為目前市況難以啟動大型新股上市，亦希望花多點時間，完成整合旗下主要貿易部門和美國燃油業務Motiva Enerprises貿易部門。據悉，沙特阿美的能源貿易業務目標估值逾300億美元，一直與高盛、摩根大通及摩根士丹利商討相關計劃。

阿布扎比國油估華需求勁 至於沙特阿拉伯鄰國、阿聯酋國營油企阿布扎比國家石油公司（ADNOC）則表示，隨着經濟重新開放，預料今年中國需求快速反彈，特別是與航空燃油有關的需求。

阿布扎比國家石油公司執行董事Musabeh al Kaabi向外媒稱，中國和亞洲的市場總體上處於可接受的復甦水平。他又形容，雖然中國的「復甦信號略為參差不齊」，但其境內的航空業活動出現強勁反彈，相信相關能源需求復甦情況會很不錯。

至於國際油價昨靠穩，紐約期油及布蘭特期油均曾升0.5%，每桶分別報72.9美元及76.81美元。

油組4月日產量2860萬桶 石油輸出國組織（OPEC）發表月度原油市場報告，指出該組織4月原油總產量為每日2,860.3萬桶，按月減少19.1萬桶。另外，中國石油製品3月淨進口按月增加每日215萬桶，至每日1,273萬桶。美國4月石油製品按月減少出口每日121萬桶，總體4月淨出口為169萬桶。