大新料今年本港貸款錄單位數增長

港元拆息抽升拉高資金成本，但大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健認為，隨着全球各地通關復常，香港市民旅遊消費活動日漸增多，仍能帶動貸款需求，預期今年貸款市場能有單位數字增長。

港元隔夜拆息急升或短暫 他坦言，香港私人貸款市場較為成熟，高基數下難有爆炸式增長。受疫情影響，去年第四季貸款市場才加速升溫，去年貸款市場僅錄低單位數增長；該行數字稍微優於市場。

港息近日急升，鄧認為是受到上周美國聯儲局加息影響，但認為隔夜拆息升勢較急，可能只是短暫情況，受銀行體系結餘下降等影響，尤其是臨近半年結，下月仍需要觀察香港資金流向，故難以判斷未來拆息走勢。不過，隨着港美息差收窄，美國亦進入加息周期尾聲，相信港息將回復穩定。

他又指，過去本港曾經歷金融危機，直至今時今日貸款拖欠比率也一直保持健康，相信隨着經濟復常，本地失業率回落，私人貸款質素會繼續安全。

另外，該行推出新私人貸款優惠，最低實際年利率低至1.38厘，他補充，希望為優質客戶提供低息優惠，惟資金成本增加，會稍微調高部分高風險客的息口，預期是次優惠的平均貸款利息較首季升約一厘。