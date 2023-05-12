Prada首季收益91億增22%

歐銷售升27% 日本飆五成 公司指，首季度零售銷售增加，主要由於按年銷售及全價銷售帶動，均價及全價銷售均有正面貢獻。期內，零售銷售佔淨收益總額的89%，與2022年度數據一致。按固定匯率計，批發渠道的銷售額按年增加8.7%。

該公司又指，今年首季在所有地區均錄得零售銷售增長，受惠於中國放寬新冠疫情限制措施，亞太區的零售銷售恢復雙位數增長，以固定匯率計按年增加22.4%，且因去年同期基數較低，區內銷售額於季度末進一步加速。歐洲方面，在旅遊業及本土消費的帶動下，零售銷售按年增加27.6%；美洲則錄得按年4.9%的溫和增長。

日本方面，受惠於近期的零售投資，加上國內支出及旅遊客流逐步恢復，公司於當地的零售銷售增長55.1%；另中東的零售銷售亦按年增長15%。

成衣暢銷 增速達38% 此外，所有產品類別的零售銷售按年均錄得雙位數增長。在新系列及標誌性系列的帶動下，皮具用品按固定匯率計增長13.6%；成衣仍然是增長最快的類別，增速達38.3%；鞋履的零售銷售亦增長20.2%。