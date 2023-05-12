京東徐雷下月退休 事隔一年再換CEO
上季收入2429億 核心純利大升88%
作為首家放榜的大型中資互聯網巨頭，京東集團(09618)首季度的業績表現勝過市場預期。雖然季內收入僅錄得1.37%的按年增幅，至2,429.56億元（人民幣‧下同），惟列帳純利卻轉虧為盈；而反映核心業務的非通用會計準則（Non-GAAP）經調整純利更達75.91億元，按年增長88.26%！京東同時宣布了高層人事變動，集團首席執行官（CEO）徐雷將於6月退任，將會由現任首席財務官（CFO）許冉接任CEO一職。
CFO接棒 劉強東復出惹關注
集團公告顯示，徐雷是因為「個人原因」而選擇退休，並改為擔任京東集顧問委員會首任理事長。徐雷本人則在業績會議上表示，要「把更多時間花在家人身上」，又謂會盡力協助許冉融入CEO一職。
考慮到徐雷擔任CEO的時間僅僅一年便「光速退休」，這次人事變動亦相當耐人尋味。有內地媒體亦引述消息人士稱，京東零售於上月才完成了5年來最重大的組織變革，目前還處於「相對混沌的狀態」，可能至少要半年時間磨合，時間點實在蹊蹺。
而伴隨着徐雷退休，從去年底轉趨活躍的董事會主席劉強東會否「復出」並走到台前也成為焦點。在此之前，他已主導了公司多輪組織、戰略及經營目標調整，並明確將「低價策略」作為京東零售未來3年的核心方向。有京東內部員工稱，近期多場公司會議上，劉強東始終是負責「拍板」決定公司戰略、批評業務不足之處的人。
京東商品銷售倒退逾4%
不管如何，京東首季度的業績也算是交足了功課，雖然貢獻最大的京東零售業務收入按年倒退了2.37%至2,123.58億元，惟京東物流、同城配送服務達達的收入分別增長了34.28%及2.74倍。京東美國預託證券（ADR）於美股早段折合報147.02港元，較港股收市高8.9%。
要注意的是，雖然收入倒退，但京東零售依然貢獻了98.44億元的經營溢利，按年增長24.74%，而其餘所有分項業務依然錄得經營虧損。
整體而言，京東的商品銷售收入按年倒退了4.33%，至1,955.64億元，其中電子產品及家電收入跌1.15%，日用百貨收入跌8.69%，考慮到京東的「百億補貼」促銷活動於3月才推出，影響可能要到第二季才完全浮現。
然而，就目前來看，低價補貼策略似乎對於電商零售業務的銷售額提振作用有限。反觀服務方面，物流及其他服務收入按年增長61.3%至283.3億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：