華太陽能企晶科在美遭突擊搜查

中企在美國的發展受到諸多掣肘，也不時出現突如其來的衝擊。美國上市、總部位於中國上海的中國太陽能電池板製造商晶科能源，近日旗下位於佛羅里達州傑克遜維爾的太陽能電池板工廠，以及加州三藩市的銷售辦事處，遭到美國國土安全部突擊搜查，但官方未有提供調查詳情，僅稱所執行的搜查令是正在進行的聯邦政府部門調查一部分。據報來自聯邦調查局、美國海關、邊境保護局，以及當地執法部門的特工也在現場。

外媒引述晶科能源發言人表示，公司業務營運正常，並且正在與相關機構進行接觸，以了解調查的性質，強調公司致力於按照最高道德標準來營運，並遵守營運所在地的法規。

廠房擴建稅務優惠被叫停 資料顯示，去年晶科能源及其他大型中國面板製造商的太陽能設備貨物，被美國海關以《維吾爾強迫勞動保護法》而扣留，但這些中企的貨物已被放行，本以為遭美國官方留難會告一段落，料不到又再發生事端。

今次除了廠房遭搜查外，為該廠擴建所提供的230萬美元稅收優惠計劃亦被叫停，皆因市政府指在缺乏有關搜查的訊息下，已要求市議會暫停推進相關廠房擴建減免稅務議案立法工作。

晶科能源於2018年在佛州建廠，擁逾270名員工，是中企在美國的第一家太陽能電池板製造廠，成為近年在美國國內建立生產基地的少數全球太陽能製造商之一，因美國的太陽能電池板大部分由亞洲進口。該公司計劃進行5,200萬美元的擴張，惟如今未知會否受到今次事件影響。