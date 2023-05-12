美商會：不能與中國脫鈎

愈來愈多美國民間聲音，反對美方對華的強硬態度損害經濟利益。繼美國半導體協會（SIA）本月炮轟美方對中國的投資規限不夠明確後，美國商會會長兼行政總裁克拉克（Suzanne Clark）直言，國家安全雖然必須放在首位，「但這不必以犧牲我們的經濟未來為代價」，美國不能直截了當與中國脫鈎，而是需要精細地採取降低風險的方法。

她在該會的年度中國商業論壇發表演說，與會人士除了工商界領袖外，也有政府官員和智庫機構。她支持採取針對性和負責任的措施，限制中國獲取可能被用來破壞美國國家安全的敏感技術，包括出口管制、技術限制和對外投資審查。

可是她認為須要明確知道的是，並非每一次與中國的經濟互動都構成國家安全風險，在其他廣闊的商業領域，「我們可以而且應該富有成效地參與其中。」她解釋，不對國家安全構成威脅的交易可以增強美國經濟，為美國小企業創造機會，並提高數百萬美國人的生活水平。她呼籲美國內閣官員應該採取多方面和協調一致的方法與中國同行，一起做更多的工作。

中港兩會計師樓報告遭轟 不過，華府對中國的壓迫未有停歇，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）繼去年底在香港審查內地公司的審計底稿後，日前發表調查報告，直指內地的畢馬威華振會計師事務所和香港的羅兵咸永道會計師事務所，涉及4份審計大型國企和敏感行業公司的報告有3份出現缺陷，且缺陷率高到不可接受。

PCAOB表示，根據法例，涉及的公司有一年時間進行修正，如果屆時仍未能滿意，兼發現違規行為，該會將毫不猶豫地建議實施制裁，包括施加重大罰款和禁止行為不檢人士進行未來的審計。該會更直言，去年在香港的審計工作只是開始，今年亦已展開了現場審計工作，呼籲中方不要有任何阻礙行動。