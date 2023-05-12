中芯預警今季收入挫18%

業績公告顯示，中芯上季毛利率按年收縮19.9個百分點至20.8%，主因半導體處於去庫存階段，拖累產能利用率按年勁跌32.3個百分點至罕見的68.1%，以及去年繼續擴大產能帶來額外的折舊開支，而這些折舊開支按行業通例是計入銷售成本當中，本季毛利率指引僅19至21%。

大基金派人出任副董事長 另外，中芯董事會亦有人事變動，有國家集成電路產業投資基金（大基金）背景的非執行董事黃登山已辭任。惟值得注意的是，大基金推薦的候選人劉訓峰不止是接替非執董那麼簡單，而是將會「空降」為副董事長，年度基本薪酬334萬元人民幣。

華虹盈利按季跌 股價反覆 就今年首3個月而言，華虹業績大致符合公司指引，收入為6.3億美元，按年增長6.08%，勝大部分同業，按季微升0.11%，整體毛利率為32.05%，按年擴大5.14個百分點，原因是平均售價上升；按季則倒退6.14個百分點，原因是折舊、原材料及動力成本（電費）上升。期內純利1.52億美元，按年增長47.88%，可是按季已倒退4.33%，因此昨早段曾漲5.73%的股價，在業績公布後反覆偏軟，收市僅升0.17%，報27.95元。

華虹業績較為堅挺的原因是其成熟製程需求尚算理想，8吋晶圓產能利用率仍高達107.1%，按季還升1.2個百分點，相關收入仍按年升14.12%至3.79億美元，其中0.35微米（350納米）或以上製程的收入按年增長18.96%至2.76億美元，原因是IGBT（絕緣柵雙極電晶體）及超級結產品需求增加。

IGBT是把電力當成水流來控制大小的器件，於電動車和可再生能源發電設備相當重要，因此唐均君談及應對去庫存大勢的方法，就是「強化與包括新能源汽車在內產業鏈客戶的業務協同來更好地滿足市場需求」，以壯大公司在功率半導體等平台的市場供給，「使產能利用率保持高位運行」。

事實上，華虹正在力谷的12吋晶圓生產線，不少用於講求面積較小的消費電子產品晶片，難免硬食當前經濟失速，上季相關收入2.51億美元，按年倒退4.11%，產能利用率進一步降至99%，其中最先進的55納米及65納米製程收入按年銳減43.2%，因邏輯、NOR Flash及CMOS影像感應器（CIS）需求減少。

唐均君表明，華虹上季維持在6.5萬片12吋晶圓月產能，年內會逐步釋放至9.5萬片，並將適時啟動新產線的建設，支持公司特色工藝的中長期發展。

主要晶片代工廠收入按年變幅