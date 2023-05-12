英加息0.25厘 轉軚估今明年經濟增長

英倫銀行一如市場預期將政策利率上調0.25厘至4.5厘。該行的貨幣政策委員會（MPC）預期，利率將在第四季達到4.75厘，屆時將會見頂；並且改變了此前預期英國陷入經濟衰退的預測，料2023年、2024年經濟分別增長0.25%及0.75%。

美PPI漲2.3%低過預期 在2月時的預測中，MPC估計明年及後年經濟均會倒退，如今卻改變立場，意味英國將陷入「長期衰退」的說法並不成立。委員會又預期通脹將會在今年內迅速回落，今年底將降至5%左右；2024年底將回落至2%的目標水平。

議息結果公布後，英鎊兌美元報1.251，跌0.9%；英國富時100指數尾市曾跌51點，報7,689點。

另一邊廂，美國聯儲局的官員亦再度「放鷹」。周三的消費物價指數（CPI）數據公布後，里士滿聯邦儲備銀行行長巴爾金表示，通脹仍然頑強地高企，預料未來數月撇除食品及能源的核心CPI仍會維持0.3至0.5%的按月升幅。如果需求再度回升，通脹回復強勁，聯儲局便須再加息應對。

最新數據則顯示，美國4月生產物價指數（PPI）按年升2.3%，低過預期，反映上游物價漲勢正在放緩。另外，截至上周美國首申領失業救濟人數為26.4萬人，高過預期；截至前周止持續申領人數為181.3萬人。

道指早段跌401點 美股周四早段受壓，道指跌401點，報33,129點；標指跌26點，報4,110點；以科技股為主的納指跌31點，報12,274點。

瑞士百達財富管理首席投資官辦公室及宏觀研究主管譚思德指出，隨着通脹上升成為新常態，自然資源和勞動力的稀缺將影響經濟增長潛力，預計未來10年全球本地生產總值（GDP）平均年增長率為3.1%。

該機構預計，未來10年美國GDP年均增長率將達到1.7%，CPI年均增長率將達2.7%；聯邦基金利率將趨近於2.5厘水平。另外，在良好的創業生態系統下，加上政府正朝着日益積極的「產業政策」邁進，美國勢必在一系列尖端行業保持其技術領先地位。

另外，聯邦存款保險公司（FDIC）擬向不受保障存款超過50億美元的銀行加徵0.125%的「特別評估費用」，2024年次季起8個季度執行，填補早前為硅谷銀行（SVB）及Signature Bank所有存款「包底」的資金，涉160億美元，預計95%由全美資產超過500億美元的113家銀行承擔。