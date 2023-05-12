港元拆息續攀 恒指倒跌 理想逆市揚17%

市場對港元資金需求增加，港元隔夜拆息（HIBOR）升至逾15年高位，達4.8厘；與樓按相關的一個月拆息亦連升16日，高見4.52厘，創逾5個月高位。反映銀行資金成本的3個月拆息升至4.49厘。本港短期拆息大幅上升，港股繼續無運行。恒生指數昨高開80點，最多升92點，隨後掉頭，曾挫194點，收市報19,743點，跌18點，連跌3日。全日成交縮至972.08億元，南下「北水」淨買入21.04億元。

此外，軟銀披露年內透過預付遠期合約出售2.96億份阿里美國預託證券（ADR），套現354.6億美元（約2,765億港元）；又指4月以來再以遠期合約沽售額外41億美元阿里ADR。

外媒報道，當局正計劃容許小型券商在颱風期間交易時，選擇延遲結算及交割，相關風險由港交所、證監會及金管局共同承擔，各方仍就方案磋商，稍後再諮詢市場。立法會金融服務界議員李惟宏認為，有關諮詢期應長一點，以聆聽業界意見。

值得留意的是，為了協助結算參與者熟習港幣及人民幣雙櫃台模式的運作，港交所將於本月27日及6月3日安排模擬演習，供結算參與者以練習跨櫃台證券轉換運作。